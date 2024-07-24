https://ria.ru/20240724/peskov-1961797219.html

Вопросы безопасности важнее ношения одежды, закрывающей лицо, заявил Песков

Вопросы безопасности важнее ношения одежды, закрывающей лицо, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024

Вопросы безопасности важнее ношения одежды, закрывающей лицо, заявил Песков

Интересы обеспечения безопасности должны учитываться при обсуждении вопроса запрета одежды, полностью закрывающей лицо, считает пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:15

2024-07-24T19:15

2024-07-24T19:15

россия

нью-йорк (город)

дмитрий песков

никаб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Интересы обеспечения безопасности должны учитываться при обсуждении вопроса запрета одежды, полностью закрывающей лицо, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я считаю, что в такой стране, как наша, по идее вообще об этом ( разговоров о запрете такой одежды - ред.) не должно вестись", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа". "Но мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами - они противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами", - добавил он. Песков также вспомнил, как во времена нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке он видел, как американцы заставляли снимать никабы и открывать лицо, так как превыше всего была безопасность. "Вот я считаю, что когда такая ситуация, и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением", - сказал он.

https://ria.ru/20240709/nikab-1958544191.html

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нью-йорк (город), дмитрий песков, никаб