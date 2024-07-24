https://ria.ru/20240724/peskov-1961797219.html
Вопросы безопасности важнее ношения одежды, закрывающей лицо, заявил Песков
Вопросы безопасности важнее ношения одежды, закрывающей лицо, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024
Вопросы безопасности важнее ношения одежды, закрывающей лицо, заявил Песков
Интересы обеспечения безопасности должны учитываться при обсуждении вопроса запрета одежды, полностью закрывающей лицо, считает пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:15
2024-07-24T19:15
2024-07-24T19:15
россия
нью-йорк (город)
дмитрий песков
никаб
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Интересы обеспечения безопасности должны учитываться при обсуждении вопроса запрета одежды, полностью закрывающей лицо, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я считаю, что в такой стране, как наша, по идее вообще об этом ( разговоров о запрете такой одежды - ред.) не должно вестись", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа". "Но мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами - они противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами", - добавил он. Песков также вспомнил, как во времена нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке он видел, как американцы заставляли снимать никабы и открывать лицо, так как превыше всего была безопасность. "Вот я считаю, что когда такая ситуация, и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением", - сказал он.
https://ria.ru/20240709/nikab-1958544191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нью-йорк (город), дмитрий песков, никаб
Россия, Нью-Йорк (город), Дмитрий Песков, никаб
Вопросы безопасности важнее ношения одежды, закрывающей лицо, заявил Песков
Песков призвал учитывать интересы обеспечения безопасности при запрете никаба
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Интересы обеспечения безопасности должны учитываться при обсуждении вопроса запрета одежды, полностью закрывающей лицо, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я считаю, что в такой стране, как наша, по идее вообще об этом ( разговоров о запрете такой одежды - ред.) не должно вестись", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа".
«
"Но мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами - они противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами", - добавил он.
Песков также вспомнил, как во времена нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке
он видел, как американцы заставляли снимать никабы и открывать лицо, так как превыше всего была безопасность.
"Вот я считаю, что когда такая ситуация, и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением", - сказал он.