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В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ
В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ
В одном из военных подразделений в Харьковской области произошел "межличностный конфликт" со стрельбой, в результате которого трое военнослужащих погибли,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:07
2024-07-24T23:07
2024-07-24T23:07
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В одном из военных подразделений в Харьковской области произошел "межличностный конфликт" со стрельбой, в результате которого трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения, сообщили в группировке ВСУ "Хортица". "Сегодня, в Харьковской области, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Как отмечают военные, раненые военнослужащие доставлены в военно-медицинский клинический центр, их состояние оценивается как тяжелое. На месте происшествия, как заверили в "Хортице", работают военная служба правопорядка и правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240520/vsu-1947245240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ
"Хортица": в Харьковской области трое украинских военных погибли в перестрелке