https://ria.ru/20240724/perestrelka-1961835360.html

В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ

В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024

В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ

В одном из военных подразделений в Харьковской области произошел "межличностный конфликт" со стрельбой, в результате которого трое военнослужащих погибли,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:07

2024-07-24T23:07

2024-07-24T23:07

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В одном из военных подразделений в Харьковской области произошел "межличностный конфликт" со стрельбой, в результате которого трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения, сообщили в группировке ВСУ "Хортица". "Сегодня, в Харьковской области, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Как отмечают военные, раненые военнослужащие доставлены в военно-медицинский клинический центр, их состояние оценивается как тяжелое. На месте происшествия, как заверили в "Хортице", работают военная служба правопорядка и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240520/vsu-1947245240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина