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В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
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23:07 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/perestrelka-1961835360.html
В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ
В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ
В одном из военных подразделений в Харьковской области произошел "межличностный конфликт" со стрельбой, в результате которого трое военнослужащих погибли,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:07
2024-07-24T23:07
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В одном из военных подразделений в Харьковской области произошел "межличностный конфликт" со стрельбой, в результате которого трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения, сообщили в группировке ВСУ "Хортица". "Сегодня, в Харьковской области, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Как отмечают военные, раненые военнослужащие доставлены в военно-медицинский клинический центр, их состояние оценивается как тяжелое. На месте происшествия, как заверили в "Хортице", работают военная служба правопорядка и правоохранительные органы.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ

"Хортица": в Харьковской области трое украинских военных погибли в перестрелке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В одном из военных подразделений в Харьковской области произошел "межличностный конфликт" со стрельбой, в результате которого трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения, сообщили в группировке ВСУ "Хортица".
«
"Сегодня, в Харьковской области, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.
Как отмечают военные, раненые военнослужащие доставлены в военно-медицинский клинический центр, их состояние оценивается как тяжелое. На месте происшествия, как заверили в "Хортице", работают военная служба правопорядка и правоохранительные органы.
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