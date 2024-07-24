https://ria.ru/20240724/perehod-1961715304.html

В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку

В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку - РИА Новости, 24.07.2024

В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку

Пешеходный переход через реку частично обрушился в Ивановской области, один человек доставлен в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:27

2024-07-24T14:27

2024-07-24T14:27

происшествия

лухский район

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Пешеходный переход через реку частично обрушился в Ивановской области, один человек доставлен в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."По поручению прокурора области Андрея Жугина прокуратура Лухского района проводит проверку по факту частичного обрушения пешеходного перехода (лав) через реку Лух в районе деревни Бабино", - сообщила прокуратура региона. Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, когда на переходе находились люди. Предварительно установлено, что состояние деревянного сооружения не отвечает требованиям безопасности, значительная часть досок в местах крепления сгнила. Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Лухского района, на переходе провалились доски. Предварительно, в больницу была доставлена девочка-подросток, еще один человек был отпущен домой.

https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html

лухский район

ивановская область

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происшествия, лухский район, ивановская область