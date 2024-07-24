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В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку - РИА Новости, 24.07.2024
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14:27 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/perehod-1961715304.html
В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку
В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку - РИА Новости, 24.07.2024
В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку
Пешеходный переход через реку частично обрушился в Ивановской области, один человек доставлен в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:27
2024-07-24T14:27
происшествия
лухский район
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Пешеходный переход через реку частично обрушился в Ивановской области, один человек доставлен в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."По поручению прокурора области Андрея Жугина прокуратура Лухского района проводит проверку по факту частичного обрушения пешеходного перехода (лав) через реку Лух в районе деревни Бабино", - сообщила прокуратура региона. Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, когда на переходе находились люди. Предварительно установлено, что состояние деревянного сооружения не отвечает требованиям безопасности, значительная часть досок в местах крепления сгнила. Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Лухского района, на переходе провалились доски. Предварительно, в больницу была доставлена девочка-подросток, еще один человек был отпущен домой.
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лухский район
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происшествия, лухский район, ивановская область
Происшествия, Лухский район, Ивановская область
В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку

Под Иваново частично обрушился пешеходный переход, один человек госпитализирован

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Пешеходный переход через реку частично обрушился в Ивановской области, один человек доставлен в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
«
"По поручению прокурора области Андрея Жугина прокуратура Лухского района проводит проверку по факту частичного обрушения пешеходного перехода (лав) через реку Лух в районе деревни Бабино", - сообщила прокуратура региона.
Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, когда на переходе находились люди. Предварительно установлено, что состояние деревянного сооружения не отвечает требованиям безопасности, значительная часть досок в местах крепления сгнила.
Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Лухского района, на переходе провалились доски. Предварительно, в больницу была доставлена девочка-подросток, еще один человек был отпущен домой.
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ПроисшествияЛухский районИвановская область
 
 
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