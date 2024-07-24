https://ria.ru/20240724/perehod-1961715304.html
В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку
В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку - РИА Новости, 24.07.2024
В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку
Пешеходный переход через реку частично обрушился в Ивановской области, один человек доставлен в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:27
2024-07-24T14:27
2024-07-24T14:27
происшествия
лухский район
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Пешеходный переход через реку частично обрушился в Ивановской области, один человек доставлен в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."По поручению прокурора области Андрея Жугина прокуратура Лухского района проводит проверку по факту частичного обрушения пешеходного перехода (лав) через реку Лух в районе деревни Бабино", - сообщила прокуратура региона. Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, когда на переходе находились люди. Предварительно установлено, что состояние деревянного сооружения не отвечает требованиям безопасности, значительная часть досок в местах крепления сгнила. Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Лухского района, на переходе провалились доски. Предварительно, в больницу была доставлена девочка-подросток, еще один человек был отпущен домой.
https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html
лухский район
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лухский район, ивановская область
Происшествия, Лухский район, Ивановская область
В Ивановской области частично обрушился пешеходный переход через реку
Под Иваново частично обрушился пешеходный переход, один человек госпитализирован