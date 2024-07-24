США могут подталкивать Украину к переговорам, считает польский экс-судья
Польский экс-судья Шмидт: США могут подталкивать Украину к переговорам с Россией
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, заявил РИА Новости, что США могут подталкивать Украину к переговорам с Россией по урегулированию в свете грядущих президентских выборов.
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"Я думаю, что Киев получил какие-то решения из Вашингтона, из Белого дома. Просто там тоже может поменяться власть, будут выборы", - сказал Шмидт в беседе с агентством.
Он добавил, что возможное избрание Дональда Трампа президентом США не обязательно приведет к окончанию спецоперации на Украине, позиция кандидата на пост непостоянна.
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"Это такой политик, надо быть осторожным. Думаю, Киев знает, что СВО идет вперед... У Зеленского тоже немного путей, у него угроза, что его бандеровцы убьют. Охрана, например", - считает Шмидт.
По его словам, в случае победы Трампа Штаты могут предложить посредника в урегулировании украинского кризиса: Турцию или Китай. "Может поменяться ситуация на Ближнем Востоке. Трамп поддерживает Израиль. А Израиль хочет начать войну с Ираном, он союзник России и Китая. Это тоже может быть угрозой", - подчеркнул экс-судья.
Ранее Интерпол отказался разыскивать Шмидта по своим каналам. Реагируя на просьбу польских властей, в Интерполе сообщили, что организация отказалась выдать "красную карточку" в отношении судьи, поскольку "не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями".
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных в ходе расследования по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца.