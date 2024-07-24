https://ria.ru/20240724/peregovory-1961656896.html

Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией

Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024

Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией

Если бы Киев хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ о самозапрете их проведения, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:42

2024-07-24T11:42

2024-07-24T11:45

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Если бы Киев хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ о самозапрете их проведения, заявил РИА Новости источник в Москве. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. "Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения",- сказал собеседник агентства.

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Варвара Скокшина

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