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Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией
Если бы Киев хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ о самозапрете их проведения, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:42
2024-07-24T11:42
2024-07-24T11:45
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Если бы Киев хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ о самозапрете их проведения, заявил РИА Новости источник в Москве. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. "Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения",- сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией
Источник: если бы Украина хотела переговоров, то отменила бы запрет на них