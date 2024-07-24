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Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
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11:42 24.07.2024 (обновлено: 11:45 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/peregovory-1961656896.html
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией
Если бы Киев хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ о самозапрете их проведения, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:42
2024-07-24T11:45
в мире
киев
россия
москва
дмитрий кулеба
мид украины
мид кнр
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Если бы Киев хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ о самозапрете их проведения, заявил РИА Новости источник в Москве. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. "Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения",- сказал собеседник агентства.
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в мире, киев, россия, москва, дмитрий кулеба, мид украины, мид кнр
В мире, Киев, Россия, Москва, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, МИД КНР
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией

Источник: если бы Украина хотела переговоров, то отменила бы запрет на них

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Если бы Киев хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ о самозапрете их проведения, заявил РИА Новости источник в Москве.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.
"Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения",- сказал собеседник агентства.
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В миреКиевРоссияМоскваДмитрий КулебаМИД УкраиныМИД КНР
 
 
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