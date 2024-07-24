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Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для инвалидов - РИА Новости, 24.07.2024
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12:26 24.07.2024 (обновлено: 12:29 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/pensiya-1961670399.html
Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для инвалидов
Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для инвалидов - РИА Новости, 24.07.2024
Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для инвалидов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:26
2024-07-24T12:29
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.Согласно принятому закону пенсионеры от 80 лет лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них."С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснил один из авторов поправки, спикер ГД Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20240724/mrot-1961631831.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для инвалидов

Госдума приняла закон о прибавке к пенсии в 1200 рублей для инвалидов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Почтальон "Почты России" выдает пенсию на дому . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.
Согласно принятому закону пенсионеры от 80 лет лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.
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Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них.
"С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснил один из авторов поправки, спикер ГД Вячеслав Володин.
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