https://ria.ru/20240724/pensiya-1961670399.html

Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для инвалидов

Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для инвалидов - РИА Новости, 24.07.2024

Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для инвалидов

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:26

2024-07-24T12:26

2024-07-24T12:29

общество

госдума рф

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.Согласно принятому закону пенсионеры от 80 лет лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них."С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснил один из авторов поправки, спикер ГД Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20240724/mrot-1961631831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия