https://ria.ru/20240724/opros-1961795478.html

Опрос: антирейтинг политиков в Молдавии возглавили премьер и президент

Опрос: антирейтинг политиков в Молдавии возглавили премьер и президент - РИА Новости, 24.07.2024

Опрос: антирейтинг политиков в Молдавии возглавили премьер и президент

Первые два места в антирейтинге молдавских политиков заняли премьер Дорин Речан и президент Майя Санду, свидетельствуют представленные в среду данные опроса,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:06

2024-07-24T19:06

2024-07-24T19:06

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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Первые два места в антирейтинге молдавских политиков заняли премьер Дорин Речан и президент Майя Санду, свидетельствуют представленные в среду данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили оценить, как они относятся к ключевым молдавским политикам. Во главе антирейтинга оказался премьер Дорин Речан, его деятельность негативно оценили 58,1% респондентов. На втором месте находится президент Санду, к ней отрицательно относятся 53,7% опрошенных. Замыкает тройку экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон, к которому плохо относятся 53% участников опроса. К числу политиков, чей антирейтинг превышает 50% также относятся оппозиционер Илан Шор, экс-президент, лидер Компартии Владимир Воронин, экс-премьер Ион Кику, мэр Кишинева Ион Чебан, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах, а также бывший генпрокурор Александр Стояногло. Больше всего положительных оценок набрала Санду, ее готовы поддержать 27,4% респондентов, следом идут Додон и Шор - 23% и 22,9% соответственно. "Большинство политиков сталкиваются с высоким уровнем отрицательных оценок, что указывает на кризис доверия к политическим лидерам. Несколько политиков имеют значительные базы поддержки, несмотря на высокие отрицательные оценки, что свидетельствует о сильной поляризации в обществе", - отметил директор компании Intellect group Ян Лисневский. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок, также хотят стать кандидатами Усатый, Влах и Стояногло. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html

https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936478838.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, дорин речан, игорь додон, наша партия