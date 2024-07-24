Опрос: антирейтинг политиков в Молдавии возглавили премьер и президент
Опрос: лидерами антирейтинга молдавских политиков стали Санду и премьер Речан
© Sputnik / Родион ПрокаМайя Санду и Дорин Речан
© Sputnik / Родион Прока
Майя Санду и Дорин Речан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Первые два места в антирейтинге молдавских политиков заняли премьер Дорин Речан и президент Майя Санду, свидетельствуют представленные в среду данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили оценить, как они относятся к ключевым молдавским политикам. Во главе антирейтинга оказался премьер Дорин Речан, его деятельность негативно оценили 58,1% респондентов. На втором месте находится президент Санду, к ней отрицательно относятся 53,7% опрошенных. Замыкает тройку экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон, к которому плохо относятся 53% участников опроса.
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К числу политиков, чей антирейтинг превышает 50% также относятся оппозиционер Илан Шор, экс-президент, лидер Компартии Владимир Воронин, экс-премьер Ион Кику, мэр Кишинева Ион Чебан, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах, а также бывший генпрокурор Александр Стояногло.
Больше всего положительных оценок набрала Санду, ее готовы поддержать 27,4% респондентов, следом идут Додон и Шор - 23% и 22,9% соответственно.
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"Большинство политиков сталкиваются с высоким уровнем отрицательных оценок, что указывает на кризис доверия к политическим лидерам. Несколько политиков имеют значительные базы поддержки, несмотря на высокие отрицательные оценки, что свидетельствует о сильной поляризации в обществе", - отметил директор компании Intellect group Ян Лисневский.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок, также хотят стать кандидатами Усатый, Влах и Стояногло. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.