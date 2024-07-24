https://ria.ru/20240724/opros-1961644144.html

Американцы назвали ухудшение здоровья Байдена угрозой безопасности

Американцы назвали ухудшение здоровья Байдена угрозой безопасности - РИА Новости, 24.07.2024

Американцы назвали ухудшение здоровья Байдена угрозой безопасности

Более половины опрошенных американцев считают, что ухудшение состояния психического здоровья президента США Джо Байдена является угрозой безопасности страны,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:07

2024-07-24T11:07

2024-07-24T11:07

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более половины опрошенных американцев считают, что ухудшение состояния психического здоровья президента США Джо Байдена является угрозой безопасности страны, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports и аналитическим центром Heartland Institute. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. По результатам опроса, 61% респондентов заявили, что ухудшение психического здоровья Байдена представляет угрозу безопасности США, 46% из них заявили, что они "абсолютно уверены" в этом. Также, согласно опросу, почти половина (49%) опрошенных считают Байдена "одним из худших президентов" в истории страны. Опрос проводился с 5 по 12 июля среди 2466 взрослых американцев. Статистическая погрешность результатов составляет около 2%. В феврале результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, показывали, что почти две трети граждан США считают, что умственные способности 81-летнего президента Байдена демонстрируют снижение. New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом оно становится более тревожным. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку.

https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html

https://ria.ru/20231107/bayden-1908008003.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024