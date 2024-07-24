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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 24.07.2024 (обновлено: 22:01 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/opasnost-1961825522.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.07.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:40
2024-07-24T22:01
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки дронов ВСУ

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)
 
 
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