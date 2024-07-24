https://ria.ru/20240724/opasnost-1961825522.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.07.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:40

2024-07-24T21:40

2024-07-24T22:01

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)