https://ria.ru/20240724/opasnost-1961641434.html

У Чаплынки в Херсонской области объявили ракетную опасность

У Чаплынки в Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.07.2024

У Чаплынки в Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в районе поселка Чаплынка Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:57

2024-07-24T10:57

2024-07-24T10:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в районе поселка Чаплынка Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Чаплынском муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", – написал губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240724/kuleba-1961635320.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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Варвара Скокшина

херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, в мире