https://ria.ru/20240724/opasnost-1961641434.html
У Чаплынки в Херсонской области объявили ракетную опасность
У Чаплынки в Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.07.2024
У Чаплынки в Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в районе поселка Чаплынка Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:57
2024-07-24T10:57
2024-07-24T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в районе поселка Чаплынка Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Чаплынском муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", – написал губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, В мире
У Чаплынки в Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в районе Чаплынки в Херсонской области объявили ракетную опасность