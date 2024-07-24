https://ria.ru/20240724/odessa-1961782597.html

Мужчина в Одессе травмировал военкома, пытавшегося проверить документы

Мужчина в Одессе травмировал военкома, пытавшегося проверить документы - РИА Новости, 24.07.2024

Мужчина в Одессе травмировал военкома, пытавшегося проверить документы

Автомобилист в Одессе травмировал сотрудника военкомата, который требовал для проверки военно-учетные документы, сообщили в Одесском областном военкомате. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:16

2024-07-24T18:16

2024-07-24T18:16

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Автомобилист в Одессе травмировал сотрудника военкомата, который требовал для проверки военно-учетные документы, сообщили в Одесском областном военкомате. "В Хаджибейском районе Одессы… на законные требования совместной группы оповещения военнослужащих территориального центра комплектования (военкомата – ред.) и представителей Национальной полиции предоставить документы, подтверждающие личность и военно-учетные документы, водитель транспортного средства продолжил движение. В результате этого он нанес травмы военнослужащему", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областного военкомата. В свою очередь, издание "Украинская правда", сообщает, что водитель провез на капоте своего автомобиля сотрудника военного комиссариата несколько сотен метров. "На обнародованном видео, водитель автомобиля, и его спутница в свою очередь говорят, что военный якобы угрожал им оружием", - сообщает издание. Похожий инцидент произошел 20 июня в Приморском районе Одессы - украинское издание "Страна" сообщило, что водитель "прокатил" на капоте сотрудника военкомата. На опубликованном видео из салона видно, что его довольно долго везли на капоте, пока машину не подрезал микроавтобус с с подмогой из военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html

https://ria.ru/20240723/rada-1961513734.html

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