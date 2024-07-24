https://ria.ru/20240724/obstrel-1961829045.html
При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина
При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина - РИА Новости, 24.07.2024
При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина
Женщина ранена во время обстрела в посёлке Волфинский в Курской области, она госпитализирована, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:06
2024-07-24T22:06
2024-07-24T22:10
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщина ранена во время обстрела в посёлке Волфинский в Курской области, она госпитализирована, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов."Сегодня во время обстрела в посёлке Волфинский Глушковского района была ранена местная жительница. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. В домовладении повреждены хозяйственные постройки", - сообщил он в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина
При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина, она в больнице