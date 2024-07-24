https://ria.ru/20240724/obstrel-1961829045.html

При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина

При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина - РИА Новости, 24.07.2024

При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина

Женщина ранена во время обстрела в посёлке Волфинский в Курской области, она госпитализирована, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:06

2024-07-24T22:06

2024-07-24T22:10

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщина ранена во время обстрела в посёлке Волфинский в Курской области, она госпитализирована, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов."Сегодня во время обстрела в посёлке Волфинский Глушковского района была ранена местная жительница. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. В домовладении повреждены хозяйственные постройки", - сообщил он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html

курская область

глушковский район

украина

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины