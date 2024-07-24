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При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина - РИА Новости, 24.07.2024
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22:06 24.07.2024 (обновлено: 22:10 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/obstrel-1961829045.html
При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина
При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина - РИА Новости, 24.07.2024
При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина
Женщина ранена во время обстрела в посёлке Волфинский в Курской области, она госпитализирована, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:06
2024-07-24T22:10
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщина ранена во время обстрела в посёлке Волфинский в Курской области, она госпитализирована, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов."Сегодня во время обстрела в посёлке Волфинский Глушковского района была ранена местная жительница. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. В домовладении повреждены хозяйственные постройки", - сообщил он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html
курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина

При обстреле курского поселка Волфинский пострадала женщина, она в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщина ранена во время обстрела в посёлке Волфинский в Курской области, она госпитализирована, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов.
«
"Сегодня во время обстрела в посёлке Волфинский Глушковского района была ранена местная жительница. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. В домовладении повреждены хозяйственные постройки", - сообщил он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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