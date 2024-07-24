https://ria.ru/20240724/obschestvennoe-1961599464.html
В районе Харькова прогремел взрыв, сообщили СМИ
В районе Харькова прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
В районе Харькова прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв был слышен в Харькове, вероятно, он произошел за пределами города, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:56
2024-07-24T00:56
2024-07-24T00:56
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв был слышен в Харькове, вероятно, он произошел за пределами города, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240722/smi-1961345749.html
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харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В районе Харькова прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в районе Харькова прогремел взрыв