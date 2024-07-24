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Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как украинские боевики отбирали детей - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 24.07.2024 (обновлено: 10:29 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/nyu-york-1961614189.html
Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как украинские боевики отбирали детей
Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как украинские боевики отбирали детей - РИА Новости, 24.07.2024
Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как украинские боевики отбирали детей
В подконтрольном ВСУ донецком Нью-Йорке (Новгородское до 2021 года) украинские власти и сотрудничающая с ними организация "Белый ангел" забирали детей у... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:54
2024-07-24T10:29
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ донецком Нью-Йорке (Новгородское до 2021 года) украинские власти и сотрудничающая с ними организация "Белый ангел" забирали детей у родителей, близкие опасаются, что их отдали на органы или педофилам, рассказал РИА Новости эвакуированный из этого населенного пункта местный житель."У нас в поселке семья была, умерла мать, к детям приехали, "Белый ангел" (организация, занимающаяся эвакуацией детей вглубь Украины - ред.) забрал, якобы кто-то из соседей позвонил, где они, в Киеве у какой-то там племянницы, хотя туда звонили, ответила: "Да, у меня", но пообщаться с детьми не дали, соседи хотели узнать голос детей, но не дали ничего. Все говорят - или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали", - сказал собеседник агентства.Он рассказал о случае в Константиновке, где лишали родительских прав прямо на месте. "Приехал бус (микроавтобус - ред.), вышла мамочка и двое детей… мать в наручниках в одну машину посадили, детей в другую. Смотрят на состояние здоровья, то на органы, или к педофилам", - сказал мужчина.Ранее жители других городов, эвакуированные из подконтрольных Киеву районов, уже после освобождения рассказывали о том, как военные ВСУ и "Белый ангел" насильно вывозили детей, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. В частности, такие ситуации происходили в феврале 2023 года в Артемовске за три месяца до его освобождения от ВСУ, рассказывала РИА Новости местная жительница Наталья Ткаченко - мать девочки, которую удалось спасти от насильственного вывоза.
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html
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вооруженные силы украины, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, В мире
Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как украинские боевики отбирали детей

Житель донецкого Нью-Йорка: ВСУ отбирали детей у мирных граждан в поселке

© РИА НовостиЖитель Нью-Йорка в ДНР
Житель Нью-Йорка в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
Житель Нью-Йорка в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ донецком Нью-Йорке (Новгородское до 2021 года) украинские власти и сотрудничающая с ними организация "Белый ангел" забирали детей у родителей, близкие опасаются, что их отдали на органы или педофилам, рассказал РИА Новости эвакуированный из этого населенного пункта местный житель.
«
"У нас в поселке семья была, умерла мать, к детям приехали, "Белый ангел" (организация, занимающаяся эвакуацией детей вглубь Украины - ред.) забрал, якобы кто-то из соседей позвонил, где они, в Киеве у какой-то там племянницы, хотя туда звонили, ответила: "Да, у меня", но пообщаться с детьми не дали, соседи хотели узнать голос детей, но не дали ничего. Все говорят - или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали", - сказал собеседник агентства.
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Он рассказал о случае в Константиновке, где лишали родительских прав прямо на месте. "Приехал бус (микроавтобус - ред.), вышла мамочка и двое детей… мать в наручниках в одну машину посадили, детей в другую. Смотрят на состояние здоровья, то на органы, или к педофилам", - сказал мужчина.
Ранее жители других городов, эвакуированные из подконтрольных Киеву районов, уже после освобождения рассказывали о том, как военные ВСУ и "Белый ангел" насильно вывозили детей, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. В частности, такие ситуации происходили в феврале 2023 года в Артемовске за три месяца до его освобождения от ВСУ, рассказывала РИА Новости местная жительница Наталья Ткаченко - мать девочки, которую удалось спасти от насильственного вывоза.
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