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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 24.07.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в четверг вечером учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:05
2024-07-24T13:05
2024-07-24T13:05
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новороссийск
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общество
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КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в четверг вечером учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города. "С 21.00 до 23.00 25 июля 2024 года запланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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безопасность, новороссийск, россия, общество
Безопасность, Новороссийск, Россия, Общество
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров