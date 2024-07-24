https://ria.ru/20240724/niger-1961733427.html

США завершат вывод своих военных из Нигера в августе, пишут СМИ

США завершат вывод своих военных из Нигера в августе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2024

США завершат вывод своих военных из Нигера в августе, пишут СМИ

Вывод американских военных из Нигера завершится в начале августа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского генерала Кеннета Экмана из... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:25

2024-07-24T15:25

2024-07-24T15:25

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вывод американских военных из Нигера завершится в начале августа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского генерала Кеннета Экмана из Африканского командования вооружённых сил США. "Вывод проходит хорошо, мы опережаем сроки… Я ожидаю, что, что оно завершится в начале августа", - приводит агентство слова генерала, сказанные им на пресс-конференции в Абиджане. Агентство напоминает, что в начале июля американские военные покинули базу в столице Нигера Ниамее, при этом на базе дронов в городе Агадес на севере страны оставалось около 200 американских военнослужащих. По данным агентства, Экман отметил растущую угроза терроризма для стран Сахеля и их соседей, в частности, для Кот-д'Ивуара. В то же время он опроверг информацию, согласно которой США якобы собираются построить базу в городе Одиенне, на юго-западе Кот-д'Ивуара. Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября. Позже Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. Сообщалось, что вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляло около 1,1 тысячи, в Чаде - около ста.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943389869.html

https://ria.ru/20240622/ssha-1954647712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нигер, чад, министерство обороны сша