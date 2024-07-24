https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961830952.html

Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться

Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться - РИА Новости, 24.07.2024

Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если стране не дадут защищаться, это будет иметь последствия для США и других. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:28

2024-07-24T22:28

2024-07-24T22:28

в мире

израиль

сша

америка

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если стране не дадут защищаться, это будет иметь последствия для США и других. "МУС пытался связать руки Израилю и не дать нам защищать себя. Если руки Израиля будут связаны, Америка следующая. Я вам скажу, что еще следующее: возможности демократий бороться с терроризмом будут в опасности", - сказал Нетаньяху в ходе обращения к конгрессу. В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

израиль

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, америка, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году