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Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться - РИА Новости, 24.07.2024
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22:28 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961830952.html
Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться
Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться - РИА Новости, 24.07.2024
Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если стране не дадут защищаться, это будет иметь последствия для США и других. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:28
2024-07-24T22:28
в мире
израиль
сша
америка
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если стране не дадут защищаться, это будет иметь последствия для США и других. "МУС пытался связать руки Израилю и не дать нам защищать себя. Если руки Израиля будут связаны, Америка следующая. Я вам скажу, что еще следующее: возможности демократий бороться с терроризмом будут в опасности", - сказал Нетаньяху в ходе обращения к конгрессу. В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
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в мире, израиль, сша, америка, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Америка, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться

Нетаньяху: если Израилю не дадут защищаться, будут последствия для США и других

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если стране не дадут защищаться, это будет иметь последствия для США и других.
«
"МУС пытался связать руки Израилю и не дать нам защищать себя. Если руки Израиля будут связаны, Америка следующая. Я вам скажу, что еще следующее: возможности демократий бороться с терроризмом будут в опасности", - сказал Нетаньяху в ходе обращения к конгрессу.
В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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В миреИзраильСШААмерикаБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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