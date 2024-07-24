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Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана" - РИА Новости, 24.07.2024
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22:20 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961829851.html
Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана"
Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана" - РИА Новости, 24.07.2024
Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения в конгрессе обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:20
2024-07-24T22:20
в мире
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сша
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения в конгрессе обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке. Как заявил Нетаньяху, протестующих по информации американской разведке якобы спонсирует Иран. "Когда тираны Ирана, которые вешают геев на кранах и убивают женщин, не прикрывающих волосы, нахваливают, продвигают и финансируют вас, вы официально становитесь полезными идиотами Ирана", - сказал Нетаньяху в адрес протестующих. Он подчеркнул, что активисты в США жгут американские флаги даже на День независимости. Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Вашингтона, до 50 тысяч человек, как ожидается, могут принять участие в уличных протестах в районе Капитолия, когда Нетаньяху будет выступать с речью перед конгрессом. Против части активистов был применен перцовый спрей. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961828216.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, камала харрис
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Камала Харрис
Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана"

Нетаньяху заявил, что протестующих против его речи в конгрессе спонсирует Иран

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения в конгрессе обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке.
Как заявил Нетаньяху, протестующих по информации американской разведке якобы спонсирует Иран. "Когда тираны Ирана, которые вешают геев на кранах и убивают женщин, не прикрывающих волосы, нахваливают, продвигают и финансируют вас, вы официально становитесь полезными идиотами Ирана", - сказал Нетаньяху в адрес протестующих.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс
Вчера, 22:03
Он подчеркнул, что активисты в США жгут американские флаги даже на День независимости.
Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Вашингтона, до 50 тысяч человек, как ожидается, могут принять участие в уличных протестах в районе Капитолия, когда Нетаньяху будет выступать с речью перед конгрессом. Против части активистов был применен перцовый спрей.
В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
Протестующие на улицах Вашингтона накануне выступления премьера Израиля Нетаньяху в Конгрессе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Жители Вашингтона протестуют против выступления Нетаньяху в конгрессе
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В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденКамала Харрис
 
 
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