Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана"
Нетаньяху заявил, что протестующих против его речи в конгрессе спонсирует Иран
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения в конгрессе обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке.
Как заявил Нетаньяху, протестующих по информации американской разведке якобы спонсирует Иран. "Когда тираны Ирана, которые вешают геев на кранах и убивают женщин, не прикрывающих волосы, нахваливают, продвигают и финансируют вас, вы официально становитесь полезными идиотами Ирана", - сказал Нетаньяху в адрес протестующих.
Он подчеркнул, что активисты в США жгут американские флаги даже на День независимости.
Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Вашингтона, до 50 тысяч человек, как ожидается, могут принять участие в уличных протестах в районе Капитолия, когда Нетаньяху будет выступать с речью перед конгрессом. Против части активистов был применен перцовый спрей.
В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.