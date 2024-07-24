https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961829851.html

Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана"

Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана" - РИА Новости, 24.07.2024

Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения в конгрессе обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:20

2024-07-24T22:20

2024-07-24T22:20

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения в конгрессе обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке. Как заявил Нетаньяху, протестующих по информации американской разведке якобы спонсирует Иран. "Когда тираны Ирана, которые вешают геев на кранах и убивают женщин, не прикрывающих волосы, нахваливают, продвигают и финансируют вас, вы официально становитесь полезными идиотами Ирана", - сказал Нетаньяху в адрес протестующих. Он подчеркнул, что активисты в США жгут американские флаги даже на День независимости. Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Вашингтона, до 50 тысяч человек, как ожидается, могут принять участие в уличных протестах в районе Капитолия, когда Нетаньяху будет выступать с речью перед конгрессом. Против части активистов был применен перцовый спрей. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961828216.html

https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, камала харрис