https://ria.ru/20240724/nastavniki-1961654666.html

Более 350 молодых врачей работают под наблюдением наставников в Подмосковье

Более 350 молодых врачей работают под наблюдением наставников в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2024

Более 350 молодых врачей работают под наблюдением наставников в Подмосковье

Более чем за 350 молодыми медицинскими сотрудниками закреплены наставники в Подмосковье, из них 140 человек получили сопровождение с начала этого года, сообщает РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:33

2024-07-24T11:33

2024-07-24T11:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более чем за 350 молодыми медицинскими сотрудниками закреплены наставники в Подмосковье, из них 140 человек получили сопровождение с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Сопровождение молодого специалиста опытным коллегой позволяет быстрее адаптироваться к новому месту работы. Это касается как коллектива, так и бытовых вопросов. Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают свой накопленный опыт", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Наставники проходят специальное обучение, которое позволяет им более эффективно взаимодействовать с молодыми сотрудниками. Также наставники получают ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей за внесенный вклад в развитие молодых специалистов.

https://ria.ru/20231018/pediatry-1903704632.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк