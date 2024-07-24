https://ria.ru/20240724/nastavniki-1961654666.html
Более 350 молодых врачей работают под наблюдением наставников в Подмосковье
Более 350 молодых врачей работают под наблюдением наставников в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2024
Более 350 молодых врачей работают под наблюдением наставников в Подмосковье
Более чем за 350 молодыми медицинскими сотрудниками закреплены наставники в Подмосковье, из них 140 человек получили сопровождение с начала этого года, сообщает РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:33
2024-07-24T11:33
2024-07-24T11:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более чем за 350 молодыми медицинскими сотрудниками закреплены наставники в Подмосковье, из них 140 человек получили сопровождение с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Сопровождение молодого специалиста опытным коллегой позволяет быстрее адаптироваться к новому месту работы. Это касается как коллектива, так и бытовых вопросов. Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают свой накопленный опыт", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Наставники проходят специальное обучение, которое позволяет им более эффективно взаимодействовать с молодыми сотрудниками. Также наставники получают ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей за внесенный вклад в развитие молодых специалистов.
https://ria.ru/20231018/pediatry-1903704632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк