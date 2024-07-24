Рейтинг@Mail.ru
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/nasekomye-1961840009.html
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых - РИА Новости, 24.07.2024
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых
Отель "Уотергейт" в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришлось обрабатывать от насекомых из-за акции против политика,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:57
2024-07-24T23:57
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
камала харрис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17821/32/178213252_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_6ee009e365437db4916ae90a68205d2e.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Отель "Уотергейт" в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришлось обрабатывать от насекомых из-за акции против политика, сообщили РИА Новости в гостинице. "Мы предприняли необходимые шаги, чтобы обеспечить дезинфекцию внутри здания, работа продолжается в нормальном режиме", - сообщили в гостинице. Там подтвердили, что инцидент, о котором сообщили активисты в социальных сетях, действительно произошел накануне. Как сообщалось, противники Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне. На опубликованном в соцсетях видео личинки и кузнечики в коридоре гостиницы, насекомые на столе в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США. В другом эпизоде видео снимают якобы коридор гостиницы, слышно как по громкой связи под звуки сирены передают сообщение о пожаре. Ранее Нетаньяху выступил в конгрессе. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961829851.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17821/32/178213252_27:0:444:313_1920x0_80_0_0_981ce6e3e56202a53cd58807a5310933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, камала харрис, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Камала Харрис, Дональд Трамп
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых

Отель Нетаньяху в Вашингтоне обработали от насекомых после акции против политика

© gigi4791Отель "Уотергейт"
Отель Уотергейт - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© gigi4791
Отель "Уотергейт". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Отель "Уотергейт" в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришлось обрабатывать от насекомых из-за акции против политика, сообщили РИА Новости в гостинице.
«
"Мы предприняли необходимые шаги, чтобы обеспечить дезинфекцию внутри здания, работа продолжается в нормальном режиме", - сообщили в гостинице.
Там подтвердили, что инцидент, о котором сообщили активисты в социальных сетях, действительно произошел накануне.
Как сообщалось, противники Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне. На опубликованном в соцсетях видео личинки и кузнечики в коридоре гостиницы, насекомые на столе в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США. В другом эпизоде видео снимают якобы коридор гостиницы, слышно как по громкой связи под звуки сирены передают сообщение о пожаре.
Ранее Нетаньяху выступил в конгрессе. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана"
Вчера, 22:20
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала