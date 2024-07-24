https://ria.ru/20240724/nasekomye-1961840009.html
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых - РИА Новости, 24.07.2024
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых
Отель "Уотергейт" в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришлось обрабатывать от насекомых из-за акции против политика,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:57
2024-07-24T23:57
2024-07-24T23:57
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Отель "Уотергейт" в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришлось обрабатывать от насекомых из-за акции против политика, сообщили РИА Новости в гостинице. "Мы предприняли необходимые шаги, чтобы обеспечить дезинфекцию внутри здания, работа продолжается в нормальном режиме", - сообщили в гостинице. Там подтвердили, что инцидент, о котором сообщили активисты в социальных сетях, действительно произошел накануне. Как сообщалось, противники Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне. На опубликованном в соцсетях видео личинки и кузнечики в коридоре гостиницы, насекомые на столе в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США. В другом эпизоде видео снимают якобы коридор гостиницы, слышно как по громкой связи под звуки сирены передают сообщение о пожаре. Ранее Нетаньяху выступил в конгрессе. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961829851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, камала харрис, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Камала Харрис, Дональд Трамп
Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых
Отель Нетаньяху в Вашингтоне обработали от насекомых после акции против политика