https://ria.ru/20240724/nasekomye-1961840009.html

Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых

Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых - РИА Новости, 24.07.2024

Отель в Вашингтоне, где остановился Нетаньяху, обработали от насекомых

Отель "Уотергейт" в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришлось обрабатывать от насекомых из-за акции против политика,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:57

2024-07-24T23:57

2024-07-24T23:57

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

камала харрис

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Отель "Уотергейт" в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришлось обрабатывать от насекомых из-за акции против политика, сообщили РИА Новости в гостинице. "Мы предприняли необходимые шаги, чтобы обеспечить дезинфекцию внутри здания, работа продолжается в нормальном режиме", - сообщили в гостинице. Там подтвердили, что инцидент, о котором сообщили активисты в социальных сетях, действительно произошел накануне. Как сообщалось, противники Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне. На опубликованном в соцсетях видео личинки и кузнечики в коридоре гостиницы, насекомые на столе в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США. В другом эпизоде видео снимают якобы коридор гостиницы, слышно как по громкой связи под звуки сирены передают сообщение о пожаре. Ранее Нетаньяху выступил в конгрессе. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961829851.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, камала харрис, дональд трамп