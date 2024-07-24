https://ria.ru/20240724/nalog-1961796699.html

СК предложил предусмотреть налог для бизнеса, использующего труд мигрантов

СК предложил предусмотреть налог для бизнеса, использующего труд мигрантов - РИА Новости, 24.07.2024

СК предложил предусмотреть налог для бизнеса, использующего труд мигрантов

Следственный комитет предложил предусмотреть "весомый налог" для бизнеса, использующего труд мигрантов, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:10

2024-07-24T19:10

2024-07-24T19:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет предложил предусмотреть "весомый налог" для бизнеса, использующего труд мигрантов, сообщается в Telegram-канале ведомства."Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html

россия

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2024

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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество