https://ria.ru/20240724/nalog-1961796699.html
СК предложил предусмотреть налог для бизнеса, использующего труд мигрантов
СК предложил предусмотреть налог для бизнеса, использующего труд мигрантов - РИА Новости, 24.07.2024
СК предложил предусмотреть налог для бизнеса, использующего труд мигрантов
Следственный комитет предложил предусмотреть "весомый налог" для бизнеса, использующего труд мигрантов, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:10
2024-07-24T19:10
2024-07-24T19:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет предложил предусмотреть "весомый налог" для бизнеса, использующего труд мигрантов, сообщается в Telegram-канале ведомства."Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК предложил предусмотреть налог для бизнеса, использующего труд мигрантов
СК предложил экономически мотивировать бизнес, использующий труд граждан России