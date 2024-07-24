https://ria.ru/20240724/muzhchina-1961757041.html

В Пермском крае будут судить мужчину, стрелявшего из винтовки в детей

В Пермском крае будут судить мужчину, стрелявшего из винтовки в детей - РИА Новости, 24.07.2024

В Пермском крае будут судить мужчину, стрелявшего из винтовки в детей

Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, пойдет под суд, сообщает... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:40

2024-07-24T16:40

2024-07-24T16:40

происшествия

пермский край

россия

чайковский

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, пойдет под суд, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в конце апреля в квартире в пермском Чайковском мужчина взял винтовку и пистолет, предназначенные для игры в страйкбол, и стал стрелять в двух девочек 10 и 9 лет во дворе. Жителя раздражал шум, доносившийся с игровой площадки. Стрелявший заряжал в страйкбольное оружие пластиковые шары и целился в руки и ноги детей. Девочки получили различные травмы. После инцидента было возбуждено дело по статьям о хулиганстве и побоях. Подозреваемый арестован. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240718/deputat-1960581149.html

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

пермский край

россия

чайковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, россия, чайковский, следственный комитет россии (ск рф)