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В Пермском крае будут судить мужчину, стрелявшего из винтовки в детей
В Пермском крае будут судить мужчину, стрелявшего из винтовки в детей - РИА Новости, 24.07.2024
В Пермском крае будут судить мужчину, стрелявшего из винтовки в детей
Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, пойдет под суд, сообщает... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:40
2024-07-24T16:40
2024-07-24T16:40
происшествия
пермский край
россия
чайковский
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, пойдет под суд, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в конце апреля в квартире в пермском Чайковском мужчина взял винтовку и пистолет, предназначенные для игры в страйкбол, и стал стрелять в двух девочек 10 и 9 лет во дворе. Жителя раздражал шум, доносившийся с игровой площадки. Стрелявший заряжал в страйкбольное оружие пластиковые шары и целился в руки и ноги детей. Девочки получили различные травмы. После инцидента было возбуждено дело по статьям о хулиганстве и побоях. Подозреваемый арестован. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240718/deputat-1960581149.html
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
пермский край
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происшествия, пермский край, россия, чайковский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Чайковский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае будут судить мужчину, стрелявшего из винтовки в детей
Житель Пермского края, стрелявший из винтовки в девочек, пойдет под суд