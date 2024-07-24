Рейтинг@Mail.ru
В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
17:56 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/mural-1961777815.html
В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал
В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал - РИА Новости, 24.07.2024
В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал
Мурал-арт фестиваль, проходивший по инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова в Тамбове в прошлом году, получил свое продолжение на подшефной... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:56
2024-07-24T17:56
тамбовская область
тамбовская область
луганская народная республика
тамбов
максим егоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961776786_0:393:960:933_1920x0_80_0_0_78aa4d2d96f60aeb727f72d0eca4609f.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мурал-арт фестиваль, проходивший по инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова в Тамбове в прошлом году, получил свое продолжение на подшефной территории – Новоайдарском муниципальном округе ЛНР, где появился первый мурал, посвященный Году семьи, сообщает пресс-служба облправительства. "Мы не только помогаем подшефной территории восстанавливать и строить инфраструктуру, но решили подарить всем жителям яркие эмоции и хорошее настроение. В прошлом году в Тамбовской области прошел первый в России мурал-арт фестиваль, посвященный Году педагога и наставника, он вызвал массу позитивных откликов. Так родилась идея познакомить жителей Новойадара с уличным искусством. Уверены, что работа им понравится и сюда будут приходить целыми семьями, что особенно важно в Год семьи. Ведь мы одна большая семья!" - приводятся в сообщении слова Егорова. Художники - участники проекта "Уличные галереи" - за несколько дней создали мурал на фасаде школы в Новоайдаре. Изображение содержит большую палитру цветов и множество мелких элементов, что придает изображению художественную многогранность. На роспись фасада было потрачено около 350 баллончиков краски. С июля 2022 года Тамбовская область в статусе шеф-региона Новоайдарского района ЛНР принимает активное участие в реализации специального инфраструктурного проекта. За счет региональных средств восстановлено 19 объектов инфраструктуры. Тамбовские строители провели капитальные ремонты в пяти школах, двух фельдшерско-акушерских пунктах, шести многоквартирных домах, многофункциональном центре и управлении труда и социальной защиты населения. Построены две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, оборудованы три школьных пищеблока. В 2024-2028 годах тамбовские строители планируют восстановить 46 объектов в подшефном районе ЛНР. "Шефская помощь – это не только содействие в восстановлении инфраструктуры, но и активное участие в налаживании работы разных сфер, организация процессов обучения и повышения квалификации, а также просто гуманитарная поддержка жителей многострадального Донбасса. Тамбовчане помогают новоайдарским семьям подготовить детей к школе, передают в школы и детские сады книги и учебные материалы, поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240503/skulptura-1943697031.html
https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html
тамбовская область
луганская народная республика
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961776786_0:303:960:1023_1920x0_80_0_0_3dc6e4cca5b6724171d8816599a0795a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, луганская народная республика, тамбов, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская область, Луганская Народная Республика, Тамбов, Максим Егоров

В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал

© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской областиВ честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал
В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской области
В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мурал-арт фестиваль, проходивший по инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова в Тамбове в прошлом году, получил свое продолжение на подшефной территории – Новоайдарском муниципальном округе ЛНР, где появился первый мурал, посвященный Году семьи, сообщает пресс-служба облправительства.
«
"Мы не только помогаем подшефной территории восстанавливать и строить инфраструктуру, но решили подарить всем жителям яркие эмоции и хорошее настроение. В прошлом году в Тамбовской области прошел первый в России мурал-арт фестиваль, посвященный Году педагога и наставника, он вызвал массу позитивных откликов. Так родилась идея познакомить жителей Новойадара с уличным искусством. Уверены, что работа им понравится и сюда будут приходить целыми семьями, что особенно важно в Год семьи. Ведь мы одна большая семья!" - приводятся в сообщении слова Егорова.
Проект памятника Российским воинам СВО — защитникам детей Донбасса - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса"
3 мая, 14:56
Художники - участники проекта "Уличные галереи" - за несколько дней создали мурал на фасаде школы в Новоайдаре. Изображение содержит большую палитру цветов и множество мелких элементов, что придает изображению художественную многогранность. На роспись фасада было потрачено около 350 баллончиков краски.
С июля 2022 года Тамбовская область в статусе шеф-региона Новоайдарского района ЛНР принимает активное участие в реализации специального инфраструктурного проекта. За счет региональных средств восстановлено 19 объектов инфраструктуры. Тамбовские строители провели капитальные ремонты в пяти школах, двух фельдшерско-акушерских пунктах, шести многоквартирных домах, многофункциональном центре и управлении труда и социальной защиты населения. Построены две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, оборудованы три школьных пищеблока.
В 2024-2028 годах тамбовские строители планируют восстановить 46 объектов в подшефном районе ЛНР.
"Шефская помощь – это не только содействие в восстановлении инфраструктуры, но и активное участие в налаживании работы разных сфер, организация процессов обучения и повышения квалификации, а также просто гуманитарная поддержка жителей многострадального Донбасса. Тамбовчане помогают новоайдарским семьям подготовить детей к школе, передают в школы и детские сады книги и учебные материалы, поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны", - добавили в пресс-службе.
Издание книги об СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Матушкин: Тамбовская Дума издала книгу о подвиге бойцов СВО
15 ноября 2023, 18:45
 
Тамбовская областьТамбовская областьЛуганская Народная РеспубликаТамбовМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала