https://ria.ru/20240724/mural-1961777815.html

В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал

В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал - РИА Новости, 24.07.2024

В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал

Мурал-арт фестиваль, проходивший по инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова в Тамбове в прошлом году, получил свое продолжение на подшефной... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:56

2024-07-24T17:56

2024-07-24T17:56

тамбовская область

тамбовская область

луганская народная республика

тамбов

максим егоров

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мурал-арт фестиваль, проходивший по инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова в Тамбове в прошлом году, получил свое продолжение на подшефной территории – Новоайдарском муниципальном округе ЛНР, где появился первый мурал, посвященный Году семьи, сообщает пресс-служба облправительства. "Мы не только помогаем подшефной территории восстанавливать и строить инфраструктуру, но решили подарить всем жителям яркие эмоции и хорошее настроение. В прошлом году в Тамбовской области прошел первый в России мурал-арт фестиваль, посвященный Году педагога и наставника, он вызвал массу позитивных откликов. Так родилась идея познакомить жителей Новойадара с уличным искусством. Уверены, что работа им понравится и сюда будут приходить целыми семьями, что особенно важно в Год семьи. Ведь мы одна большая семья!" - приводятся в сообщении слова Егорова. Художники - участники проекта "Уличные галереи" - за несколько дней создали мурал на фасаде школы в Новоайдаре. Изображение содержит большую палитру цветов и множество мелких элементов, что придает изображению художественную многогранность. На роспись фасада было потрачено около 350 баллончиков краски. С июля 2022 года Тамбовская область в статусе шеф-региона Новоайдарского района ЛНР принимает активное участие в реализации специального инфраструктурного проекта. За счет региональных средств восстановлено 19 объектов инфраструктуры. Тамбовские строители провели капитальные ремонты в пяти школах, двух фельдшерско-акушерских пунктах, шести многоквартирных домах, многофункциональном центре и управлении труда и социальной защиты населения. Построены две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, оборудованы три школьных пищеблока. В 2024-2028 годах тамбовские строители планируют восстановить 46 объектов в подшефном районе ЛНР. "Шефская помощь – это не только содействие в восстановлении инфраструктуры, но и активное участие в налаживании работы разных сфер, организация процессов обучения и повышения квалификации, а также просто гуманитарная поддержка жителей многострадального Донбасса. Тамбовчане помогают новоайдарским семьям подготовить детей к школе, передают в школы и детские сады книги и учебные материалы, поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240503/skulptura-1943697031.html

https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, луганская народная республика, тамбов, максим егоров