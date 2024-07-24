В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской областиВ честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской области
В честь Года семьи при поддержке тамбовчан в ЛНР создали первый мурал
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мурал-арт фестиваль, проходивший по инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова в Тамбове в прошлом году, получил свое продолжение на подшефной территории – Новоайдарском муниципальном округе ЛНР, где появился первый мурал, посвященный Году семьи, сообщает пресс-служба облправительства.
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"Мы не только помогаем подшефной территории восстанавливать и строить инфраструктуру, но решили подарить всем жителям яркие эмоции и хорошее настроение. В прошлом году в Тамбовской области прошел первый в России мурал-арт фестиваль, посвященный Году педагога и наставника, он вызвал массу позитивных откликов. Так родилась идея познакомить жителей Новойадара с уличным искусством. Уверены, что работа им понравится и сюда будут приходить целыми семьями, что особенно важно в Год семьи. Ведь мы одна большая семья!" - приводятся в сообщении слова Егорова.
Художники - участники проекта "Уличные галереи" - за несколько дней создали мурал на фасаде школы в Новоайдаре. Изображение содержит большую палитру цветов и множество мелких элементов, что придает изображению художественную многогранность. На роспись фасада было потрачено около 350 баллончиков краски.
С июля 2022 года Тамбовская область в статусе шеф-региона Новоайдарского района ЛНР принимает активное участие в реализации специального инфраструктурного проекта. За счет региональных средств восстановлено 19 объектов инфраструктуры. Тамбовские строители провели капитальные ремонты в пяти школах, двух фельдшерско-акушерских пунктах, шести многоквартирных домах, многофункциональном центре и управлении труда и социальной защиты населения. Построены две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, оборудованы три школьных пищеблока.
В 2024-2028 годах тамбовские строители планируют восстановить 46 объектов в подшефном районе ЛНР.
"Шефская помощь – это не только содействие в восстановлении инфраструктуры, но и активное участие в налаживании работы разных сфер, организация процессов обучения и повышения квалификации, а также просто гуманитарная поддержка жителей многострадального Донбасса. Тамбовчане помогают новоайдарским семьям подготовить детей к школе, передают в школы и детские сады книги и учебные материалы, поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны", - добавили в пресс-службе.
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