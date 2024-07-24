https://ria.ru/20240724/moskva-1961697649.html

Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося в Москве внедорожника

Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося в Москве внедорожника - РИА Новости, 24.07.2024

Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося в Москве внедорожника

Криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:39

2024-07-24T13:39

2024-07-24T13:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Также на месте работают следователи, которые изучают обломки машины. Следственные действия во дворе дома, где взорвался внедорожник, будут продолжаться минимум до вечера, территория останется оцепленной, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах. Столичный главк СК сообщал, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело о взрыве машины передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК, сообщило ведомство.

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Криминалисты осматривают салон автомобиля, взорвавшегося в Москве Криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-24T13:39 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия