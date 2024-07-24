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Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося в Москве внедорожника - РИА Новости, 24.07.2024
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13:39 24.07.2024 (обновлено: 13:41 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/moskva-1961697649.html
Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося в Москве внедорожника
Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося в Москве внедорожника - РИА Новости, 24.07.2024
Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося в Москве внедорожника
Криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:39
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происшествия
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россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Также на месте работают следователи, которые изучают обломки машины. Следственные действия во дворе дома, где взорвался внедорожник, будут продолжаться минимум до вечера, территория останется оцепленной, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах. Столичный главк СК сообщал, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело о взрыве машины передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК, сообщило ведомство.
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Криминалисты осматривают салон автомобиля, взорвавшегося в Москве
Криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося в Москве внедорожника

Криминалисты начали осмотр салона взорвавшегося на севере Москвы внедорожника

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Также на месте работают следователи, которые изучают обломки машины.
Следственные действия во дворе дома, где взорвался внедорожник, будут продолжаться минимум до вечера, территория останется оцепленной, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах.
Столичный главк СК сообщал, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
Дело о взрыве машины передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК, сообщило ведомство.
Место взрыва внедорожника Land Cruiser в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве
12:49
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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