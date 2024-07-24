https://ria.ru/20240724/moskva-1961618518.html

В Москве потушили пожар в доме

В Москве потушили пожар в доме - РИА Новости, 24.07.2024

В Москве потушили пожар в доме

Спасатели потушили пожар в доме на юго-западе Москвы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:50

2024-07-24T08:50

2024-07-24T09:56

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961627303_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_f4759952d392e8b60d9e0d996f0683b8.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в доме на юго-западе Москвы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре на улице Молодежная в Москве. По данным МЧС, загорелась квартира на седьмом этаже, затем пламя перекинулось на восьмой этаж, чердак и кровлю. Сообщалось, что из подъезда самостоятельно эвакуировались около 30 человек, сотрудники МЧС спасли еще четырех. "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240724/moskva-1961617602.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)