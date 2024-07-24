Рейтинг@Mail.ru
В Москве потушили пожар в доме - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 24.07.2024 (обновлено: 09:56 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/moskva-1961618518.html
В Москве потушили пожар в доме
В Москве потушили пожар в доме - РИА Новости, 24.07.2024
В Москве потушили пожар в доме
Спасатели потушили пожар в доме на юго-западе Москвы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:50
2024-07-24T09:56
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961627303_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_f4759952d392e8b60d9e0d996f0683b8.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в доме на юго-западе Москвы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре на улице Молодежная в Москве. По данным МЧС, загорелась квартира на седьмом этаже, затем пламя перекинулось на восьмой этаж, чердак и кровлю. Сообщалось, что из подъезда самостоятельно эвакуировались около 30 человек, сотрудники МЧС спасли еще четырех. "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240724/moskva-1961617602.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961627303_64:0:672:456_1920x0_80_0_0_dfaae6fcc380ebde1a5427fa3d5e2a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в доме

МЧС: пожар в доме на юго-западе Москвы потушили

© МЧС России/TelegramТушение пожара в жилом доме на улице Молодежная в Москве
Тушение пожара в жилом доме на улице Молодежная в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в жилом доме на улице Молодежная в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в доме на юго-западе Москвы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пожаре на улице Молодежная в Москве. По данным МЧС, загорелась квартира на седьмом этаже, затем пламя перекинулось на восьмой этаж, чердак и кровлю. Сообщалось, что из подъезда самостоятельно эвакуировались около 30 человек, сотрудники МЧС спасли еще четырех.
«
"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
Автомобили МЧС на улице Молодежная в Москве во время тушения пожара в жилом доме - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Москве восстановили движение по улице Молодежная
08:37
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала