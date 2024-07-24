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В Москве потушили пожар в доме
В Москве потушили пожар в доме - РИА Новости, 24.07.2024
В Москве потушили пожар в доме
Спасатели потушили пожар в доме на юго-западе Москвы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:50
2024-07-24T08:50
2024-07-24T09:56
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в доме на юго-западе Москвы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре на улице Молодежная в Москве. По данным МЧС, загорелась квартира на седьмом этаже, затем пламя перекинулось на восьмой этаж, чердак и кровлю. Сообщалось, что из подъезда самостоятельно эвакуировались около 30 человек, сотрудники МЧС спасли еще четырех. "Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в доме
МЧС: пожар в доме на юго-западе Москвы потушили