https://ria.ru/20240724/moskva-1961617602.html

В Москве восстановили движение по улице Молодежная

В Москве восстановили движение по улице Молодежная - РИА Новости, 24.07.2024

В Москве восстановили движение по улице Молодежная

Движение восстановили по улице Молодежная в Москве от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:37

2024-07-24T08:37

2024-07-24T09:47

происшествия

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москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение восстановили по улице Молодежная в Москве от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве, сейчас ликвидировано открытое горение. На участке улицы перекрывали движение. "Движение по участку Молодежной улицы восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920645529.html

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происшествия, городское хозяйство москвы, москва