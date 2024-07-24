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В Москве восстановили движение по улице Молодежная - РИА Новости, 24.07.2024
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08:37 24.07.2024 (обновлено: 09:47 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/moskva-1961617602.html
В Москве восстановили движение по улице Молодежная
В Москве восстановили движение по улице Молодежная - РИА Новости, 24.07.2024
В Москве восстановили движение по улице Молодежная
Движение восстановили по улице Молодежная в Москве от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:37
2024-07-24T09:47
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение восстановили по улице Молодежная в Москве от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве, сейчас ликвидировано открытое горение. На участке улицы перекрывали движение. "Движение по участку Молодежной улицы восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве восстановили движение по улице Молодежная

Движение по улице Молодежная в Москве восстановили после пожара в жилом доме

© МЧС России/TelegramАвтомобили МЧС на улице Молодежная в Москве во время тушения пожара в жилом доме
Автомобили МЧС на улице Молодежная в Москве во время тушения пожара в жилом доме - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МЧС России/Telegram
Автомобили МЧС на улице Молодежная в Москве во время тушения пожара в жилом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение восстановили по улице Молодежная в Москве от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве, сейчас ликвидировано открытое горение. На участке улицы перекрывали движение.
«
"Движение по участку Молодежной улицы восстановлено", - говорится в сообщении.
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