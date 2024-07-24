https://ria.ru/20240724/morozhenoe-1961785125.html

Подмосковье нарастило объемы поставок мороженого в Китай в 4,5 раза

Подмосковье нарастило объемы поставок мороженого в Китай в 4,5 раза - РИА Новости, 24.07.2024

Подмосковье нарастило объемы поставок мороженого в Китай в 4,5 раза

Китай входит в число лидеров по импорту российского мороженого. В годовом исчислении за I квартал 2024 года Подмосковье нарастило объемы его поставок в 4,5... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:25

2024-07-24T18:25

2024-07-24T18:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Китай входит в число лидеров по импорту российского мороженого. В годовом исчислении за I квартал 2024 года Подмосковье нарастило объемы его поставок в 4,5 раза, сообщил 360.ru.По словам зампредседателя правительства региона, главы мининвеста Екатерины Зиновьевой, в целом по итогам прошлого года экспорт составил 18,5 миллиарда долларов – около 10% от общего товарооборота между Россией и Китаем.Отмечается, что сейчас к отгрузке готовится очередная партия мороженого, которое в Китае очень востребовано.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)