https://ria.ru/20240724/moldaviya-1961818592.html

В Молдавии назвали поддержку антироссийских санкций самоуничтожением

В Молдавии назвали поддержку антироссийских санкций самоуничтожением - РИА Новости, 24.07.2024

В Молдавии назвали поддержку антироссийских санкций самоуничтожением

Присоединение к антироссийским санкциям для Молдавии является самоуничтожением, считает депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску, об этом он написал в РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:50

2024-07-24T20:50

2024-07-24T20:50

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молдавия

михай попшой

в мире

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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Присоединение к антироссийским санкциям для Молдавии является самоуничтожением, считает депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску, об этом он написал в своем Telegram-канале. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что Молдавия уже поддержала 80% санкций Евросоюза против РФ и продолжит это делать. "Когда Попшой говорит, что мы должны продолжать применять санкции против России, лишь бы угодить Евросоюзу, он действует против интересов нашей страны. Присоединение к санкциям — это не достижение, это самоуничтожение", - написал Фотеску. Он уверен, что в попытке "выслужиться перед евробюрократами" Молдавия продвигает чужие интересы. "Мы рискуем потерять важные рынки сбыта, особенно для сельскохозяйственной продукции, и подрываем свою энергетическую безопасность, зависимую от российского оборудования. Эти санкции не только неэффективны, но и опасны для нас. Пора прекращать этот государственный садомазохизм", - добавил депутат. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240724/shor-1961758885.html

https://ria.ru/20240724/ekspert-1961639689.html

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