https://ria.ru/20240724/moldavija-1961785382.html

В Молдавии зарегистрировали новую вспышку свиной чумы

В Молдавии зарегистрировали новую вспышку свиной чумы - РИА Новости, 24.07.2024

В Молдавии зарегистрировали новую вспышку свиной чумы

Новая вспышка африканской свиной чумы зарегистрированы в Сынжерейском районе Молдавии, сообщила пресс-служба агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:26

2024-07-24T18:26

2024-07-24T18:26

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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Новая вспышка африканской свиной чумы зарегистрированы в Сынжерейском районе Молдавии, сообщила пресс-служба агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). "Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов информирует граждан о выявлении вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на коммерческой ферме Сынжерейского района. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в регионе утвердила план комплексных мероприятий по борьбе со вспышкой, проводятся ликвидационные мероприятия с привлечением всех структур района и специалистов", - сообщается на сайте агентства. ANSA отмечает, что в районе установлена зона карантина и наблюдения, чтобы предотвратить распространение заболевания. С начала 2024 года ANSA зарегистрировала в республике 13 случаев чумы, из них семь – среди домашних свиней и шесть – среди диких кабанов. В общей сложности 970 домашних свиней и шесть диких кабанов были уничтожены. Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20240706/chuma-1957853633.html

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здоровье - общество, молдавия, в мире