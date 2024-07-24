В Молдавии зарегистрировали новую вспышку свиной чумы
В Сынжерейском районе Молдавии зафиксировали вспышку африканской свиной чумы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник санитарной службы утилизирует тушу свиньи
Сотрудник санитарной службы утилизирует тушу свиньи . Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Новая вспышка африканской свиной чумы зарегистрированы в Сынжерейском районе Молдавии, сообщила пресс-служба агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
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"Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов информирует граждан о выявлении вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на коммерческой ферме Сынжерейского района. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в регионе утвердила план комплексных мероприятий по борьбе со вспышкой, проводятся ликвидационные мероприятия с привлечением всех структур района и специалистов", - сообщается на сайте агентства.
ANSA отмечает, что в районе установлена зона карантина и наблюдения, чтобы предотвратить распространение заболевания.
С начала 2024 года ANSA зарегистрировала в республике 13 случаев чумы, из них семь – среди домашних свиней и шесть – среди диких кабанов. В общей сложности 970 домашних свиней и шесть диких кабанов были уничтожены.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.