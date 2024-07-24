Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии потребовали от властей прозрачной информации о планах с НАТО - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 24.07.2024 (обновлено: 12:57 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/moldavija-1961677617.html
В Молдавии потребовали от властей прозрачной информации о планах с НАТО
В Молдавии потребовали от властей прозрачной информации о планах с НАТО - РИА Новости, 24.07.2024
В Молдавии потребовали от властей прозрачной информации о планах с НАТО
Оппозиционный политический блок "Победа" требует от властей Молдавии прозрачной информации о планах в отношении НАТО, в миссиях которого активно участвуют... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:52
2024-07-24T12:57
в мире
молдавия
сша
кишинев
василий боля
майя санду
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Оппозиционный политический блок "Победа" требует от властей Молдавии прозрачной информации о планах в отношении НАТО, в миссиях которого активно участвуют молдавские военные, заявил депутат парламента от указанного блока Василий Боля. Ранее кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в которой говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования якобы представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. "Мы требуем от властей откровенного диалога с населением и прозрачной информации о планах в отношении НАТО… Как будут использоваться территория и граждане Молдовы в рамках сотрудничества с НАТО? Каковы гарантии, что наша страна не будет втянута в военную авантюру? Почему правительство не предоставляет ясную информацию о своих планах по взаимодействию с НАТО?" - сказал Боля на брифинге. По его словам, прозападные власти Молдавии все чаще говорят о сближении с НАТО, даже не скрывая, что вступление в ЕС повлечет присоединение Кишинева к этому военному блоку. "Членство ни в одном блоке мы еще не получили. Но что мы уже видим на практике? Наши военные участвуют в миссиях альянса в далеких странах, на территории Молдовы регулярно проходят совместные учения с НАТО, в страну завозят военную технику, создается военный логистический хаб для НАТО. Власти игнорируют негативное отношение населения к Североатлантическому альянсу", - пояснил Боля. В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП и достигает почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933340978.html
https://ria.ru/20240722/nato-1961292175.html
молдавия
сша
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, кишинев, василий боля, майя санду, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Кишинев, Василий Боля, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
В Молдавии потребовали от властей прозрачной информации о планах с НАТО

Блок "Победа" требует от властей Молдавии прозрачности планов с НАТО

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Оппозиционный политический блок "Победа" требует от властей Молдавии прозрачной информации о планах в отношении НАТО, в миссиях которого активно участвуют молдавские военные, заявил депутат парламента от указанного блока Василий Боля.
Ранее кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в которой говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования якобы представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Экс-министр обороны Молдавии призвал готовиться к вступлению в НАТО
15 марта, 19:11
"Мы требуем от властей откровенного диалога с населением и прозрачной информации о планах в отношении НАТО… Как будут использоваться территория и граждане Молдовы в рамках сотрудничества с НАТО? Каковы гарантии, что наша страна не будет втянута в военную авантюру? Почему правительство не предоставляет ясную информацию о своих планах по взаимодействию с НАТО?" - сказал Боля на брифинге.
По его словам, прозападные власти Молдавии все чаще говорят о сближении с НАТО, даже не скрывая, что вступление в ЕС повлечет присоединение Кишинева к этому военному блоку. "Членство ни в одном блоке мы еще не получили. Но что мы уже видим на практике? Наши военные участвуют в миссиях альянса в далеких странах, на территории Молдовы регулярно проходят совместные учения с НАТО, в страну завозят военную технику, создается военный логистический хаб для НАТО. Власти игнорируют негативное отношение населения к Североатлантическому альянсу", - пояснил Боля.
В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП и достигает почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Шор обвинил власти Молдавии в продаже суверенитета страны НАТО
22 июля, 17:54
 
В миреМолдавияСШАКишиневВасилий БоляМайя СандуНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала