В Молдавии потребовали от властей прозрачной информации о планах с НАТО
Блок "Победа" требует от властей Молдавии прозрачности планов с НАТО
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Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Оппозиционный политический блок "Победа" требует от властей Молдавии прозрачной информации о планах в отношении НАТО, в миссиях которого активно участвуют молдавские военные, заявил депутат парламента от указанного блока Василий Боля.
Ранее кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в которой говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования якобы представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
"Мы требуем от властей откровенного диалога с населением и прозрачной информации о планах в отношении НАТО… Как будут использоваться территория и граждане Молдовы в рамках сотрудничества с НАТО? Каковы гарантии, что наша страна не будет втянута в военную авантюру? Почему правительство не предоставляет ясную информацию о своих планах по взаимодействию с НАТО?" - сказал Боля на брифинге.
По его словам, прозападные власти Молдавии все чаще говорят о сближении с НАТО, даже не скрывая, что вступление в ЕС повлечет присоединение Кишинева к этому военному блоку. "Членство ни в одном блоке мы еще не получили. Но что мы уже видим на практике? Наши военные участвуют в миссиях альянса в далеких странах, на территории Молдовы регулярно проходят совместные учения с НАТО, в страну завозят военную технику, создается военный логистический хаб для НАТО. Власти игнорируют негативное отношение населения к Североатлантическому альянсу", - пояснил Боля.
В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП и достигает почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.