https://ria.ru/20240724/mobilizatsiya-1961780917.html

В тернопольском военкомате помогали "отмазаться" от мобилизации

В тернопольском военкомате помогали "отмазаться" от мобилизации - РИА Новости, 24.07.2024

В тернопольском военкомате помогали "отмазаться" от мобилизации

Сотрудники одного из районных военкоматов Тернопольской области на западе Украины помогали военнообязанным за деньги избежать мобилизации, в месяц на таких... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:09

2024-07-24T18:09

2024-07-24T19:05

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники одного из районных военкоматов Тернопольской области на западе Украины помогали военнообязанным за деньги избежать мобилизации, в месяц на таких услугах зарабатывали до 150 тысяч долларов, сообщили в национальной полиции. "Преступную схему для желающих избежать мобилизации наладили чиновники одного из районных территориальных центров комплектования Тернопольской области. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 до 150 тысяч долларов. Организатору и одному из сообщников следователи уже сообщили о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. По информации правоохранителей, за помощь в обновлении военно-учетных данных с перспективой избежать мобилизации, подозреваемые брали до двух тысяч долларов. От пяти до 15 тысяч долларов за списание с военной службы по состоянию здоровья или перевод из боевых частей в тыловые. "Фигуранты создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, которые имели законное право на отсрочку, а также мобилизовывали их с целью поднятия показателя эффективности работы. В дальнейшем таких лиц за деньги увольняли с военной службы. Сейчас работники уголовного розыска установили, что фигуранты "помогли" почти 150 лицам", - добавили в полиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html

https://ria.ru/20240724/vsu-1961674628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, тернопольская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины