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На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 24.07.2024
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16:56 24.07.2024
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На МКАД восстановили движение после ДТП
На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 24.07.2024
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:56
2024-07-24T16:56
происшествия
авто
мкад
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что на третьем километре МКАД столкнулись несколько автомобилей, из-за этого движение было затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда. "Движение в районе третьего километра МКАД, в районе съезда № 1А, восстановлено", - сказано в сообщении.
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происшествия, авто, мкад
Происшествия, Авто, МКАД
На МКАД восстановили движение после ДТП

На третьем километре МКАД восстановили движение после ДТП

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДвижение автотранспорта на МКАД
Движение автотранспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Движение автотранспорта на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что на третьем километре МКАД столкнулись несколько автомобилей, из-за этого движение было затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
«
"Движение в районе третьего километра МКАД, в районе съезда № 1А, восстановлено", - сказано в сообщении.
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