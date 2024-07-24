https://ria.ru/20240724/mkad-1961759083.html
На МКАД восстановили движение после ДТП
На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 24.07.2024
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:56
2024-07-24T16:56
2024-07-24T16:56
происшествия
авто
мкад
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что на третьем километре МКАД столкнулись несколько автомобилей, из-за этого движение было затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда. "Движение в районе третьего километра МКАД, в районе съезда № 1А, восстановлено", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мкад
На МКАД восстановили движение после ДТП
На третьем километре МКАД восстановили движение после ДТП