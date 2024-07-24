https://ria.ru/20240724/mkad-1961759083.html

На МКАД восстановили движение после ДТП

На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 24.07.2024

На МКАД восстановили движение после ДТП

Движение на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:56

2024-07-24T16:56

2024-07-24T16:56

происшествия

авто

мкад

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороги восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что на третьем километре МКАД столкнулись несколько автомобилей, из-за этого движение было затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда. "Движение в районе третьего километра МКАД, в районе съезда № 1А, восстановлено", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, мкад