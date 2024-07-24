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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области и отразили контратаку,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:01
2024-07-24T14:01
2024-07-24T14:05
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области и отразили контратаку, противник потерял до 140 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 127-й бригад теробороны, а также 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Малые Проходы, Круглое и Борщевая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила контратаку штурмовой группы 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 128-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Севера" под Харьковом