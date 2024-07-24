https://ria.ru/20240724/minoborony-1961707462.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области и отразили контратаку,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:01

2024-07-24T14:01

2024-07-24T14:05

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области и отразили контратаку, противник потерял до 140 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 127-й бригад теробороны, а также 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Малые Проходы, Круглое и Борщевая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила контратаку штурмовой группы 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 128-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)