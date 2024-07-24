https://ria.ru/20240724/minoborony-1961605234.html
В Минобороны рассказали об эвакуации и ремонте техники под Харьковом
В Минобороны рассказали об эвакуации и ремонте техники под Харьковом - РИА Новости, 24.07.2024
В Минобороны рассказали об эвакуации и ремонте техники под Харьковом
Специалисты ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск "Север" эвакуируют военную технику с передовой на харьковском участке фронта,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:32
2024-07-24T03:32
2024-07-24T03:32
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июл - РИА Новости. Специалисты ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск "Север" эвакуируют военную технику с передовой на харьковском участке фронта, восстанавливают, ремонтируют и модернизируют, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Север" непрерывно эвакуируют, восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику и вооружение в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что неисправную технику с линии боевого соприкосновения эвакуируют с помощью бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ), потом на достаточно безопасном расстоянии от передовой технику поднимают на трал и увозят для ремонта. "Принцип, как и у автомобилей на дороге: подцепить тросом, зафиксировать и оттянуть. Только здесь важную роль играет скорость. Экипаж — всего три человека. Но на подмогу из БРЭМ выходит только один — здесь нельзя толпиться и медлить",- отметили в оборонном ведомстве. В МО добавили, что при эвакуации всегда выставляются посты воздушного наблюдения со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями, чтобы обеспечить безопасность экипажам.
https://ria.ru/20240608/remont-1951576450.html
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В Минобороны рассказали об эвакуации и ремонте техники под Харьковом
Минобороны: всю неисправную технику эвакуируют на Харьковском направлении
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июл - РИА Новости. Специалисты ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск "Север" эвакуируют военную технику с передовой на харьковском участке фронта, восстанавливают, ремонтируют и модернизируют, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Военнослужащие ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Север" непрерывно эвакуируют, восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику и вооружение в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что неисправную технику с линии боевого соприкосновения эвакуируют с помощью бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ), потом на достаточно безопасном расстоянии от передовой технику поднимают на трал и увозят для ремонта.
"Принцип, как и у автомобилей на дороге: подцепить тросом, зафиксировать и оттянуть. Только здесь важную роль играет скорость. Экипаж — всего три человека. Но на подмогу из БРЭМ выходит только один — здесь нельзя толпиться и медлить",- отметили в оборонном ведомстве.
В МО добавили, что при эвакуации всегда выставляются посты воздушного наблюдения со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями, чтобы обеспечить безопасность экипажам.