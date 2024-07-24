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В Мелитополе сработала система ПВО, сообщил Рогов
В Мелитополе сработала система ПВО, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.07.2024
В Мелитополе сработала система ПВО, сообщил Рогов
Взрывы прозвучали в Мелитополе Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T02:00
2024-07-24T02:00
2024-07-24T03:33
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Мелитополе Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучали два взрыва. Это работа нашей ПВО по вражеским беспилотникам. По предварительным данным, слава Богу и ПВО России, успешно", - написал Рогов в Telegram-канале. Позже он уточнил, что система противовоздушной обороны сработала не менее четырех раз по группе БПЛА ВСУ, летевших в сторону Ростовской области и Краснодарского края. Также Рогов опубликовал видео, на котором слышны звуки двух попаданий ПВО России.
https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961599102.html
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владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе сработала система ПВО, сообщил Рогов
Рогов: в Мелитополе прозвучали взрывы, связанные с работой ПВО