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На водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка - РИА Новости, 24.07.2024
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07:44 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/mchs-1961614055.html
На водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка
На водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка - РИА Новости, 24.07.2024
На водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка
Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:44
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россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ. "Восемнадцать человек, из них два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в Telegram-канале ведомства. Один из случаев произошел в Нижнем Новгороде на озере Силикатное, там обнаружили тело 13-летней девочки. Она отдыхала у водоема с родителями и пропала из виду в месте, не оборудованном для купания.
https://ria.ru/20240714/kupanie-1959506461.html
россия
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россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка

МЧС: на водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ.
"Восемнадцать человек, из них два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Врач рассказал, кому противопоказано купание в водоемах
14 июля, 03:28
Один из случаев произошел в Нижнем Новгороде на озере Силикатное, там обнаружили тело 13-летней девочки. Она отдыхала у водоема с родителями и пропала из виду в месте, не оборудованном для купания.
 
РоссияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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