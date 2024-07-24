https://ria.ru/20240724/mchs-1961614055.html

На водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка

На водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка - РИА Новости, 24.07.2024

На водоемах в России за сутки погибли 18 человек, в том числе два ребенка

Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T07:44

2024-07-24T07:44

2024-07-24T07:44

россия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ. "Восемнадцать человек, из них два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в Telegram-канале ведомства. Один из случаев произошел в Нижнем Новгороде на озере Силикатное, там обнаружили тело 13-летней девочки. Она отдыхала у водоема с родителями и пропала из виду в месте, не оборудованном для купания.

https://ria.ru/20240714/kupanie-1959506461.html

россия

нижний новгород

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2024

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россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия