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Маск резко высказался о Камале Харрис - РИА Новости, 24.07.2024
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05:43 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/mask-1961609734.html
Маск резко высказался о Камале Харрис
Маск резко высказался о Камале Харрис - РИА Новости, 24.07.2024
Маск резко высказался о Камале Харрис
Американский миллиардер Илон Маск назвал "корпоративной марионеткой" вице-президента США Камалу Харрис, которая хочет баллотироваться на пост главы государства... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:43
2024-07-24T05:43
в мире
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камала харрис
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал "корпоративной марионеткой" вице-президента США Камалу Харрис, которая хочет баллотироваться на пост главы государства от Демпартии.Таким образом бизнесмен прокомментировал слова независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, назвавшего Харрис "продуктом корпоративного контроля над нашей демократией" и человеком, у которого отсутствует заслуживающий доверия с точки зрения принципов Демпартии послужной список."Просто еще одна корпоративная марионетка", — написал Маск в соцсети X.В воскресенье президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах.Накануне она заявила, что получает достаточную поддержку делегатов для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии.
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в мире, сша, камала харрис, илон маск, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Илон Маск, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
Маск резко высказался о Камале Харрис

Маск назвал Камалу Харрис корпоративной марионеткой

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал "корпоративной марионеткой" вице-президента США Камалу Харрис, которая хочет баллотироваться на пост главы государства от Демпартии.
Таким образом бизнесмен прокомментировал слова независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, назвавшего Харрис "продуктом корпоративного контроля над нашей демократией" и человеком, у которого отсутствует заслуживающий доверия с точки зрения принципов Демпартии послужной список.
«
"Просто еще одна корпоративная марионетка", — написал Маск в соцсети X.
В воскресенье президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах.
Накануне она заявила, что получает достаточную поддержку делегатов для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии.
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В миреСШАКамала ХаррисИлон МаскРоберт КеннедиВыборы президента США — 2024
 
 
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