https://ria.ru/20240724/marketpleys-1961703505.html

Запущен маркетплейс рекрутеров и работодателей под брендом hh Сотрудники

Запущен маркетплейс рекрутеров и работодателей под брендом hh Сотрудники - РИА Новости, 24.07.2024

Запущен маркетплейс рекрутеров и работодателей под брендом hh Сотрудники

Рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru запускает маркетплейс рекрутеров и работодателей под брендом hh Сотрудники, сообщает компания. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:36

2024-07-24T14:36

2024-07-24T14:36

россия

работа

трудоустройство

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru запускает маркетплейс рекрутеров и работодателей под брендом hh Сотрудники, сообщает компания.Задача новой площадки – объединить рекрутеров, которые готовы работать за меньшую сумму, чем крупные агентства, и работодателей с небольшим бюджетом на подбор кадров."Рынок труда переживает кризис, дефицит людей усиливается — и это главный вызов, с которым сталкиваются компании. Теперь недостаточно опубликовать вакансию в каком-либо канале и ждать отклика, потому что приходит много нерелевантных заявок. Необходим полноценный рекрутмент с квалифицированными специалистами, который стал доступен для компаний с разными оборотами и заработком", - говорится в сообщении.Как пояснили в hh.ru, на платформе hh Сотрудники будут представлены владельцы малого и среднего бизнеса, которые не могут позволить себе заниматься подбором сотрудников в топовых кадровых агентствах. С другой, рекрутеры с разным опытом: от начинающих специалистов, которые готовы к сотрудничеству за небольшую оплату, до квалифицированных рекрутеров-фрилансеров с успешными кейсами. В среднем, стоимость подбора будет меньше оклада одного сотрудника. Минимальная цена пользования сервисом – 15 тысяч рублей, включая комиссию площадки и стоимость найма сотрудника", - говорится в сообщении.Как работает платформаНа маркетплейсе hh Сотрудники зарегистрированы рекрутеры, в аккаунтах которых указаны стоимость услуги, специализация и локация. У работодателей есть возможность публиковать свои заказы, на которые будут откликаться рекрутеры, либо самостоятельно выбрать исполнителя заказа.Сервис устроен таким образом, что каждый рекрутер заинтересован в высоком рейтинге и качественном взаимодействии с клиентом, поскольку от этого зависит, придет ли к нему новый заказчик-работодатель. В функционал рекрутеров может входить грамотное оформление описания вакансии, организация собеседований с лучшими кандидатами, помощь в выборе финалиста. При этом рекрутеры при подборе кандидатов ориентируются на заданные работодателем цену, формат и специализацию рабочего места. В свою очередь, задача работодателя - составить понятное ТЗ и быть на связи, чтобы рекрутер мог быстрее решить задачу.Как сохранить качество при подборе сотрудниковРазработчики проекта предусмотрели все варианты для компаний с разным масштабом и оборотами. Так, представители малого бизнеса могут заказать не всю услугу подбора работника, а только ее часть, например, первичный обзвон по базе, подборку резюме, назначение собеседований."Зачастую небольшие предприниматели считают, что пользоваться услугами подбора — это дорого. Это не так, каждая компания может себе это позволить, но нужно найти рекрутеров, которые подойдут именно вам. Это могут быть не топовые агентства, а локальные маленькие рекрутеры, которых раньше можно было найти только по знакомству. Сейчас мы даем возможность найти на нашем маркетплейсе таких специалистов и выбрать тех, кто идеально подойдет под ваши задачи.Любой бизнес делают люди, и люди сейчас, по моему мнению, главный актив и успех бизнеса. Не бойтесь пробовать новые инструменты - мы позаботились как о работодателях, так и о рекрутерах", - прокомментировал руководитель маркетплейса hh Сотрудники Виталий Крымов.Реклама, ООО "Хэдхантер", erid: F7NfYUJCUneLt1tpCHgR

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, работа, трудоустройство