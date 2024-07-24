https://ria.ru/20240724/mahachkala-1961662379.html

Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы вышли на свободу

Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы вышли на свободу - РИА Новости, 24.07.2024

Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы вышли на свободу

Четверо арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы освобождены из-под стражи, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:03

2024-07-24T12:03

2024-07-24T12:03

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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Четверо арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы освобождены из-под стражи, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. "Из СИЗО-1 города Махачкалы освобождены из-под стражи четверо арестованных по аэропортовскому делу", – написал Хадулаев. Он уточнил РИА Новости, что им не продлили меру пресечения. Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Как уточнили в Генпрокуратуре, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы аэропорта, задержке и отменам регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Гособвинение, по данным Генпрокуратуры, запросило для подсудимых от 7 до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906310165.html

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происшествия, россия, махачкала, тель-авив, генеральная прокуратура рф