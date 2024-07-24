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На Урале задержали отца женщины, тело которой нашли в пакетах в реке
На Урале задержали отца женщины, тело которой нашли в пакетах в реке - РИА Новости, 24.07.2024
На Урале задержали отца женщины, тело которой нашли в пакетах в реке
По подозрению в убийстве женщины, тело которой нашли в пакетах в реке Урал Магнитогорска Челябинской области, задержали ее отца, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:54
2024-07-24T09:54
2024-07-24T11:34
происшествия
урал
магнитогорск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. По подозрению в убийстве женщины, тело которой нашли в пакетах в реке Урал Магнитогорска Челябинской области, задержали ее отца, сообщила пресс-служба регионального управления СК России. "Мужчина, обвиняемый в убийстве дочери, задержан", — следует из сообщения.В прошлый четверг в реке Урал, около улицы Николая Шишка в Магнитогорске, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти — множественными травмами головы. Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикрепленным грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове. СК отмечал, что женщине был 31 год, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого искали. Как выяснили следователи, 28 мая в одном из домов по улице Калмыкова в Магнитогорске обвиняемый поссорился с дочерью и решил ее убить. Отец сдавил шею дочери, а далее переместил ее в гараж, где ударил несколько раз по голове. Чтобы скрыть преступление, он запаковал тело в пакеты и через несколько дней на надувной лодке вывез на реку Урал, где сбросил в воду. В суд направили ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945605217.html
урал
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происшествия, урал, магнитогорск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урал, Магнитогорск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале задержали отца женщины, тело которой нашли в пакетах в реке
СК: в Магнитогорске задержали отца женщины, тело которой нашли в пакетах в реке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. По подозрению в убийстве женщины, тело которой нашли в пакетах в реке Урал Магнитогорска Челябинской области, задержали ее отца, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
«
"Мужчина, обвиняемый в убийстве дочери, задержан", — следует из сообщения.
В прошлый четверг в реке Урал, около улицы Николая Шишка в Магнитогорске, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти — множественными травмами головы. Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикрепленным грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове. СК отмечал, что женщине был 31 год, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого искали.
Как выяснили следователи, 28 мая в одном из домов по улице Калмыкова в Магнитогорске обвиняемый поссорился с дочерью и решил ее убить. Отец сдавил шею дочери, а далее переместил ее в гараж, где ударил несколько раз по голове. Чтобы скрыть преступление, он запаковал тело в пакеты и через несколько дней на надувной лодке вывез на реку Урал, где сбросил в воду.
В суд направили ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.