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Премьер Грузии прокомментировал критику Палаты представителей США - РИА Новости, 24.07.2024
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15:36 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kritika-1961736923.html
Премьер Грузии прокомментировал критику Палаты представителей США
Премьер Грузии прокомментировал критику Палаты представителей США - РИА Новости, 24.07.2024
Премьер Грузии прокомментировал критику Палаты представителей США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что критика комитета Палаты представителей конгресса США является необоснованной. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:36
2024-07-24T15:36
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что критика комитета Палаты представителей конгресса США является необоснованной. Комитет Палаты представителей конгресса США по иностранным делам 23 июля раскритиковал власти Грузии за принятие закона об иноагентах. "В реальности, когда мы выслушали такую оценку в конгрессе, это указывает на то, что все еще не сформулирована прагматичная позиция по Грузии. Мы увидели несправедливые нападки на грузинское государство. У той критики, которая прозвучала в конгрессе, нет никакого основания",- заявил Кобахидзе на брифинге. Принятие в Грузии закона об иноагентах подверглось критике со стороны ЕС и США. В Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года.
https://ria.ru/20240724/sssr-1961608382.html
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Министерство обороны США
Премьер Грузии прокомментировал критику Палаты представителей США

Премьер Грузии: критика комитета Палаты представителей США необоснованна

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что критика комитета Палаты представителей конгресса США является необоснованной.
Комитет Палаты представителей конгресса США по иностранным делам 23 июля раскритиковал власти Грузии за принятие закона об иноагентах.
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"В реальности, когда мы выслушали такую оценку в конгрессе, это указывает на то, что все еще не сформулирована прагматичная позиция по Грузии. Мы увидели несправедливые нападки на грузинское государство. У той критики, которая прозвучала в конгрессе, нет никакого основания",- заявил Кобахидзе на брифинге.
Принятие в Грузии закона об иноагентах подверглось критике со стороны ЕС и США. В Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года.
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