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Республиканцы в конгрессе потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена
Республиканцы в конгрессе потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена - РИА Новости, 24.07.2024
Республиканцы в конгрессе потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена
Республиканцы в конгрессе внесли резолюции об импичменте вице-президента США Камалы Харрис и с призывом к отставке американского лидера Джо Байдена. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:32
2024-07-24T00:32
2024-07-24T00:32
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе внесли резолюции об импичменте вице-президента США Камалы Харрис и с призывом к отставке американского лидера Джо Байдена. Импичмента Харрис за "преступления и проступки" требует член палаты представителей Энди Оглс. Внесенная резолюция говорит о "серьезных" нарушениях со стороны вице-президента США и предполагает после утверждения в палате представителей передачу вопроса на рассмотрение в сенат. Оглс подтвердил данную информацию в соцсети Х. Еще одна резолюция зарегистрирована в списке документов конгресса. Республиканка Нэнси Мэйс требует от Харрис мобилизовать глав ведомств для активации раздела 25 поправки к конституции США о признании президента неспособным выполнять свои обязанности - такое решение должно приниматься большинством членов кабинета министров. Законодатель в рамках резолюции призывает Харрис "немедленно приступить к исполнению полномочий президента". Ранее Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
https://ria.ru/20240723/bayden-1961583624.html
https://ria.ru/20240723/kharris-1961582316.html
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камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024, сша, в мире
Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, США, В мире
Республиканцы в конгрессе потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена
Республиканцы в конгрессе потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе внесли резолюции об импичменте вице-президента США Камалы Харрис и с призывом к отставке американского лидера Джо Байдена.
Импичмента Харрис за "преступления и проступки" требует член палаты представителей Энди Оглс. Внесенная резолюция говорит о "серьезных" нарушениях со стороны вице-президента США и предполагает после утверждения в палате представителей передачу вопроса на рассмотрение в сенат. Оглс подтвердил данную информацию в соцсети Х.
Еще одна резолюция зарегистрирована в списке документов конгресса. Республиканка Нэнси Мэйс требует от Харрис мобилизовать глав ведомств для активации раздела 25 поправки к конституции США о признании президента неспособным выполнять свои обязанности - такое решение должно приниматься большинством членов кабинета министров. Законодатель в рамках резолюции призывает Харрис "немедленно приступить к исполнению полномочий президента".
Ранее Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".