https://ria.ru/20240724/kolomna-1961705219.html

Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне

Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне - РИА Новости, 24.07.2024

Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне

XII Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 и 14 сентября; впервые он состоялся в 2011 года и за это время успел стать визитной карточкой и... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:55

2024-07-24T13:55

2024-07-24T13:55

новости подмосковья

коломна

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. XII Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 и 14 сентября; впервые он состоялся в 2011 года и за это время успел стать визитной карточкой и ключевым культурным событием в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Уникальный формат фестиваля сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. Организатором является Коломенский центр познавательного туризма "Коломенский посад". Основная программа развернется в исторической части Коломны 7 сентября и будет дополнена более камерной в Парке Мира 14 сентября. Тема этого года выбрана необычная – "Угощение садом", что означало прогулку, любование прекрасными видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов, беседы, философские размышления. Фестивальная программа включает в себя выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене "Открытой литературной студии"; презентации книжных новинок в "Издательском павильоне" и программу встреч с детскими издательствами; спектакли в интерьерах города для детей и взрослых; "музыку на траве", концерты в скверах и на набережной; дегустации продуктов на слоуфуд маркете и многое другое.

https://ria.ru/20240722/tvorog-1961319590.html

https://ria.ru/20240722/magaziny-1961317361.html

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Артем Смирнов

коломна, московская область (подмосковье)