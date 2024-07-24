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Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне - РИА Новости, 24.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:55 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kolomna-1961705219.html
Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне
Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне - РИА Новости, 24.07.2024
Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне
XII Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 и 14 сентября; впервые он состоялся в 2011 года и за это время успел стать визитной карточкой и... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:55
2024-07-24T13:55
новости подмосковья
коломна
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. XII Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 и 14 сентября; впервые он состоялся в 2011 года и за это время успел стать визитной карточкой и ключевым культурным событием в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Уникальный формат фестиваля сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. Организатором является Коломенский центр познавательного туризма "Коломенский посад". Основная программа развернется в исторической части Коломны 7 сентября и будет дополнена более камерной в Парке Мира 14 сентября. Тема этого года выбрана необычная – "Угощение садом", что означало прогулку, любование прекрасными видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов, беседы, философские размышления. Фестивальная программа включает в себя выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене "Открытой литературной студии"; презентации книжных новинок в "Издательском павильоне" и программу встреч с детскими издательствами; спектакли в интерьерах города для детей и взрослых; "музыку на траве", концерты в скверах и на набережной; дегустации продуктов на слоуфуд маркете и многое другое.
https://ria.ru/20240722/tvorog-1961319590.html
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коломна, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Коломна, Московская область (Подмосковье)

Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 и 14 сентября в Коломне

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМеждународный яблочно-книжный фестиваль в Коломне, 2023 год
Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне, 2023 год - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне, 2023 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. XII Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 и 14 сентября; впервые он состоялся в 2011 года и за это время успел стать визитной карточкой и ключевым культурным событием в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Уникальный формат фестиваля сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. Организатором является Коломенский центр познавательного туризма "Коломенский посад".
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Основная программа развернется в исторической части Коломны 7 сентября и будет дополнена более камерной в Парке Мира 14 сентября. Тема этого года выбрана необычная – "Угощение садом", что означало прогулку, любование прекрасными видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов, беседы, философские размышления.
Фестивальная программа включает в себя выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене "Открытой литературной студии"; презентации книжных новинок в "Издательском павильоне" и программу встреч с детскими издательствами; спектакли в интерьерах города для детей и взрослых; "музыку на траве", концерты в скверах и на набережной; дегустации продуктов на слоуфуд маркете и многое другое.
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Новости ПодмосковьяКоломнаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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