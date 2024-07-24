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Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата - РИА Новости, 24.07.2024
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03:36 24.07.2024 (обновлено: 03:37 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/klimatolog-1961605417.html
Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата
Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата - РИА Новости, 24.07.2024
Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата
Ливни, волны жары и штормовые ветра с изменением климата стали немного сильнее и продолжительнее, но главное последствие – опасные природные явления стали... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:36
2024-07-24T03:37
россия
москва
алексей кокорин
гидрометцентр
роман вильфанд
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ливни, волны жары и штормовые ветра с изменением климата стали немного сильнее и продолжительнее, но главное последствие – опасные природные явления стали происходить гораздо чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым месяцем в истории метеонаблюдений. "Если мы посмотрим доклады климатического центра Росгидромета, то главная его суть – штормовые ветра и волны жары теперь происходят гораздо чаще. Они немного сильнее, немного длиннее, но самое главное – частота. Сильные ливни были, но не в этом дело, они стали гораздо чаще", - сказал Кокорин. По его словам, именно этот фактор можно связать с глобальным потеплением, которое в том числе вызвано воздействием человека на климат. В июле Росгидромет выпустил обзор состояния и загрязнения окружающей среды на территории России за 2023 год. Согласно документу, на территории России в прошлом году было зарегистрировано 642 случая возникновения метеорологических опасных явлений, это рекордное значение за историю наблюдений за погодой. В обзоре также представлен график, на котором заметен рост таких явлений за последние десятилетия: в 2010-х годах их регистрировалось от 401 до 590 в год, в 2000-х – от 211 до 511.
https://ria.ru/20240723/nokdaun-1961326104.html
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россия, москва, алексей кокорин, гидрометцентр, роман вильфанд, общество
Россия, Москва, Алексей Кокорин, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, Общество
Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата

Эксперт Кокорин назвал частые ливни и волны жары в РФ итогом изменения климата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве
Люди отдыхают в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди отдыхают в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ливни, волны жары и штормовые ветра с изменением климата стали немного сильнее и продолжительнее, но главное последствие – опасные природные явления стали происходить гораздо чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым месяцем в истории метеонаблюдений.
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"Если мы посмотрим доклады климатического центра Росгидромета, то главная его суть – штормовые ветра и волны жары теперь происходят гораздо чаще. Они немного сильнее, немного длиннее, но самое главное – частота. Сильные ливни были, но не в этом дело, они стали гораздо чаще", - сказал Кокорин.
По его словам, именно этот фактор можно связать с глобальным потеплением, которое в том числе вызвано воздействием человека на климат.
В июле Росгидромет выпустил обзор состояния и загрязнения окружающей среды на территории России за 2023 год. Согласно документу, на территории России в прошлом году было зарегистрировано 642 случая возникновения метеорологических опасных явлений, это рекордное значение за историю наблюдений за погодой. В обзоре также представлен график, на котором заметен рост таких явлений за последние десятилетия: в 2010-х годах их регистрировалось от 401 до 590 в год, в 2000-х – от 211 до 511.
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