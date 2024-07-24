https://ria.ru/20240724/klimatolog-1961605417.html

Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата

Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата - РИА Новости, 24.07.2024

Климатолог объяснил частые ливни и волны жары в России изменением климата

Ливни, волны жары и штормовые ветра с изменением климата стали немного сильнее и продолжительнее, но главное последствие – опасные природные явления стали... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:36

2024-07-24T03:36

2024-07-24T03:37

россия

москва

алексей кокорин

гидрометцентр

роман вильфанд

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ливни, волны жары и штормовые ветра с изменением климата стали немного сильнее и продолжительнее, но главное последствие – опасные природные явления стали происходить гораздо чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым месяцем в истории метеонаблюдений. "Если мы посмотрим доклады климатического центра Росгидромета, то главная его суть – штормовые ветра и волны жары теперь происходят гораздо чаще. Они немного сильнее, немного длиннее, но самое главное – частота. Сильные ливни были, но не в этом дело, они стали гораздо чаще", - сказал Кокорин. По его словам, именно этот фактор можно связать с глобальным потеплением, которое в том числе вызвано воздействием человека на климат. В июле Росгидромет выпустил обзор состояния и загрязнения окружающей среды на территории России за 2023 год. Согласно документу, на территории России в прошлом году было зарегистрировано 642 случая возникновения метеорологических опасных явлений, это рекордное значение за историю наблюдений за погодой. В обзоре также представлен график, на котором заметен рост таких явлений за последние десятилетия: в 2010-х годах их регистрировалось от 401 до 590 в год, в 2000-х – от 211 до 511.

https://ria.ru/20240723/nokdaun-1961326104.html

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россия, москва, алексей кокорин, гидрометцентр, роман вильфанд, общество