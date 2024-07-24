https://ria.ru/20240724/kitaj-1961817116.html

СМИ: Китай строит хранилища с запасами на случай угроз извне

СМИ: Китай строит хранилища с запасами на случай угроз извне - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: Китай строит хранилища с запасами на случай угроз извне

Власти Китая ведут программу по массовому строительству и заполнению хранилищ с провиантом, сырьем и энергоресурсами, предположительно, на случай внешних угроз, РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:38

2024-07-24T20:38

2024-07-24T20:38

экономика

цены на нефть

китай

пекин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Китая ведут программу по массовому строительству и заполнению хранилищ с провиантом, сырьем и энергоресурсами, предположительно, на случай внешних угроз, пишет издание Economist. По данным издания, с 2020 года Китай увеличил объемы нефтехранилищ с 1,7 до 2 миллиардов баррелей, а газохранилищ - с 15 миллиардов кубометров до 25 миллиардов; при этом банк JPMorgan Chase прогнозирует рост их объема до 85 миллиардов кубометров к 2030 году. Что касается прочего сырья, в публикации упоминается накопление Китаем меди, никеля и еще ряда металлов, используемых в промышленности. "Китай, по видимому, накапливает запасы различных материалов быстрыми темпами - причем в период времени, когда сырьевые товары стоят дорого. Политики в Пекине, похоже, обеспокоены новыми геополитическими угрозами", - сообщает издание. Отмечается, что к концу текущего года Китай будет владеть 51% мировых запасов пшеницы и 67% запасов кукурузы. В то же время ожидается рост импорта соевых бобов с 39 миллионов тонн в 2018 году до 42 миллионов к концу лета текущего года. В статье высказывается предположение, что Китай может совершать подобные действия в рамках подготовки эскалации конфликта вокруг Тайваня, однако указывается, что объемов ресурсов, накапливаемых Китаем, не будет достаточно в условиях гипотетического полномасштабного конфликта, и происходящее выглядит скорее как "защитная мера". Другая версия, озвученная изданием, - подготовка на случай переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах в США и ухудшение их отношений с Китаем, способное вылиться в ограничения торговли.

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

https://ria.ru/20240715/kitay-1959592894.html

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экономика, цены на нефть, китай, пекин, тайвань, дональд трамп