СМИ: Китай строит хранилища с запасами на случай угроз извне
Economist: Китай ведет программу по массовому строительству хранилищ с запасами
Шанхай. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Китая ведут программу по массовому строительству и заполнению хранилищ с провиантом, сырьем и энергоресурсами, предположительно, на случай внешних угроз, пишет издание Economist.
По данным издания, с 2020 года Китай увеличил объемы нефтехранилищ с 1,7 до 2 миллиардов баррелей, а газохранилищ - с 15 миллиардов кубометров до 25 миллиардов; при этом банк JPMorgan Chase прогнозирует рост их объема до 85 миллиардов кубометров к 2030 году. Что касается прочего сырья, в публикации упоминается накопление Китаем меди, никеля и еще ряда металлов, используемых в промышленности.
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"Китай, по видимому, накапливает запасы различных материалов быстрыми темпами - причем в период времени, когда сырьевые товары стоят дорого. Политики в Пекине, похоже, обеспокоены новыми геополитическими угрозами", - сообщает издание.
Отмечается, что к концу текущего года Китай будет владеть 51% мировых запасов пшеницы и 67% запасов кукурузы. В то же время ожидается рост импорта соевых бобов с 39 миллионов тонн в 2018 году до 42 миллионов к концу лета текущего года.
В статье высказывается предположение, что Китай может совершать подобные действия в рамках подготовки эскалации конфликта вокруг Тайваня, однако указывается, что объемов ресурсов, накапливаемых Китаем, не будет достаточно в условиях гипотетического полномасштабного конфликта, и происходящее выглядит скорее как "защитная мера".
Другая версия, озвученная изданием, - подготовка на случай переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах в США и ухудшение их отношений с Китаем, способное вылиться в ограничения торговли.
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