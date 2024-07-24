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Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И - РИА Новости, 24.07.2024
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11:16 24.07.2024 (обновлено: 12:10 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/kitaj-1961646985.html
Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И
Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И - РИА Новости, 24.07.2024
Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И
КНР и Украине следует поддерживать взаимодействие, укреплять взаимодоверие, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений, заявил в среду глава МИД РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:16
2024-07-24T12:10
в мире
китай
украина
ван и (политик)
дмитрий кулеба
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. КНР и Украине следует поддерживать взаимодействие, укреплять взаимодоверие, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. &quot;Главы двух государств подчеркнули, что Китаю и Украине следует рассматривать и планировать отношения между двумя странами в долгосрочной перспективе, продвигая вперед китайско-украинские отношения и двустороннее сотрудничество&quot;, - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что две страны должны поддерживать взаимодействие и обмены, укреплять взаимное доверие, продолжать традиционную дружбу, содействовать дружбе между народами, а также способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-украинских отношений."Две страны установили отношения стратегического партнерства более десяти лет назад, они уважают друг друга и относятся друг к другу как к равным, а взаимовыгодное сотрудничество продолжает развиваться", - подчеркнул Ван И.
https://ria.ru/20240724/kitaj-1961645267.html
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в мире, китай, украина, ван и (политик), дмитрий кулеба
В мире, Китай, Украина, Ван И (политик), Дмитрий Кулеба
Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: Китаю и Украине следует укреплять взаимоотношения

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. КНР и Украине следует поддерживать взаимодействие, укреплять взаимодоверие, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
«

"Главы двух государств подчеркнули, что Китаю и Украине следует рассматривать и планировать отношения между двумя странами в долгосрочной перспективе, продвигая вперед китайско-украинские отношения и двустороннее сотрудничество", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

Он отметил, что две страны должны поддерживать взаимодействие и обмены, укреплять взаимное доверие, продолжать традиционную дружбу, содействовать дружбе между народами, а также способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-украинских отношений.
"Две страны установили отношения стратегического партнерства более десяти лет назад, они уважают друг друга и относятся друг к другу как к равным, а взаимовыгодное сотрудничество продолжает развиваться", - подчеркнул Ван И.
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В миреКитайУкраинаВан И (политик)Дмитрий Кулеба
 
 
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