https://ria.ru/20240724/kitaj-1961646985.html

Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И

Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И - РИА Новости, 24.07.2024

Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И

КНР и Украине следует поддерживать взаимодействие, укреплять взаимодоверие, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений, заявил в среду глава МИД РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:16

2024-07-24T11:16

2024-07-24T12:10

в мире

китай

украина

ван и (политик)

дмитрий кулеба

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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. КНР и Украине следует поддерживать взаимодействие, укреплять взаимодоверие, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Главы двух государств подчеркнули, что Китаю и Украине следует рассматривать и планировать отношения между двумя странами в долгосрочной перспективе, продвигая вперед китайско-украинские отношения и двустороннее сотрудничество", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что две страны должны поддерживать взаимодействие и обмены, укреплять взаимное доверие, продолжать традиционную дружбу, содействовать дружбе между народами, а также способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-украинских отношений."Две страны установили отношения стратегического партнерства более десяти лет назад, они уважают друг друга и относятся друг к другу как к равным, а взаимовыгодное сотрудничество продолжает развиваться", - подчеркнул Ван И.

https://ria.ru/20240724/kitaj-1961645267.html

китай

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в мире, китай, украина, ван и (политик), дмитрий кулеба