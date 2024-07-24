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Китай продолжит наращивать импорт украинского зерна, заявили в МИД
Китай продолжит наращивать импорт украинского зерна, заявили в МИД - РИА Новости, 24.07.2024
Китай продолжит наращивать импорт украинского зерна, заявили в МИД
Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины и совместно обеспечивать международную продовольственную безопасность, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:10
2024-07-24T11:10
2024-07-24T11:18
китай
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ван и (политик)
дмитрий кулеба
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины и совместно обеспечивать международную продовольственную безопасность, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Китай продолжит наращивать импорт продовольствия с Украины и совместно поддерживать бесперебойную работу логистических каналов и международную продовольственную безопасность", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Ван И отметил, что в последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и крупнейшим экспортером ее сельскохозяйственной продукции. По его словам, объем двусторонней торговли в первой половине года продемонстрировал стремительный рост, что показало пространство и потенциал для сотрудничества между двумя странами.
https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html
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китай, украина, ван и (политик), дмитрий кулеба, в мире
Китай, Украина, Ван И (политик), Дмитрий Кулеба, В мире
Китай продолжит наращивать импорт украинского зерна, заявили в МИД
Глава МИД КНР Ван И: Китай продолжит наращивать импорт зерна с Украины
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины и совместно обеспечивать международную продовольственную безопасность, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Китай продолжит наращивать импорт продовольствия с Украины и совместно поддерживать бесперебойную работу логистических каналов и международную продовольственную безопасность", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Ван И отметил, что в последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и крупнейшим экспортером ее сельскохозяйственной продукции. По его словам, объем двусторонней торговли в первой половине года продемонстрировал стремительный рост, что показало пространство и потенциал для сотрудничества между двумя странами.