https://ria.ru/20240724/kitaj-1961645267.html

Китай продолжит наращивать импорт украинского зерна, заявили в МИД

Китай продолжит наращивать импорт украинского зерна, заявили в МИД - РИА Новости, 24.07.2024

Китай продолжит наращивать импорт украинского зерна, заявили в МИД

Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины и совместно обеспечивать международную продовольственную безопасность, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:10

2024-07-24T11:10

2024-07-24T11:18

китай

украина

ван и (политик)

дмитрий кулеба

в мире

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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай продолжит увеличивать импорт зерна с Украины и совместно обеспечивать международную продовольственную безопасность, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Китай продолжит наращивать импорт продовольствия с Украины и совместно поддерживать бесперебойную работу логистических каналов и международную продовольственную безопасность", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Ван И отметил, что в последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и крупнейшим экспортером ее сельскохозяйственной продукции. По его словам, объем двусторонней торговли в первой половине года продемонстрировал стремительный рост, что показало пространство и потенциал для сотрудничества между двумя странами.

https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html

китай

украина

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китай, украина, ван и (политик), дмитрий кулеба, в мире