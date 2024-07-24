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Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля - РИА Новости, 24.07.2024
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 12,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:50
2024-07-24T08:50
2024-07-24T10:02
москва
московская область (подмосковье)
долгопрудный
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 12,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. Прошедшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, опустились до отметки в плюс 12,4 градуса – это самый низкий показатель с начала июля. А вот в центре мегаполиса, на Балчуге, городской "остров тепла" удержал ночную температуру у отметки в плюс 17 градусов", – рассказал Леус.Он добавил, что в Московской области теплее всего было в Долгопрудном – плюс 13,5 градуса, в самая низкая температура отмечена на подмосковном "полюсе холода" - в Черустях, там было плюс 7 градусов.
https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html
москва
московская область (подмосковье)
долгопрудный
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), долгопрудный, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Евгений Тишковец, Погода
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля
Тишковец: ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля