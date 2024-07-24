Рейтинг@Mail.ru
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 24.07.2024 (обновлено: 10:02 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/kholod-1961618373.html
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля - РИА Новости, 24.07.2024
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 12,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:50
2024-07-24T10:02
москва
московская область (подмосковье)
долгопрудный
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957025911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f76ef5ed1cad1f8ae4d04ff4fb4d3bc.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 12,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. Прошедшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, опустились до отметки в плюс 12,4 градуса – это самый низкий показатель с начала июля. А вот в центре мегаполиса, на Балчуге, городской "остров тепла" удержал ночную температуру у отметки в плюс 17 градусов", – рассказал Леус.Он добавил, что в Московской области теплее всего было в Долгопрудном – плюс 13,5 градуса, в самая низкая температура отмечена на подмосковном "полюсе холода" - в Черустях, там было плюс 7 градусов.
https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html
москва
московская область (подмосковье)
долгопрудный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957025911_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_6792180e5c38159a00c0e1bf430cd0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), долгопрудный, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Евгений Тишковец, Погода
Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля

Тишковец: ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала июля, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 12,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. Прошедшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, опустились до отметки в плюс 12,4 градуса – это самый низкий показатель с начала июля. А вот в центре мегаполиса, на Балчуге, городской "остров тепла" удержал ночную температуру у отметки в плюс 17 градусов", – рассказал Леус.
Он добавил, что в Московской области теплее всего было в Долгопрудном – плюс 13,5 градуса, в самая низкая температура отмечена на подмосковном "полюсе холода" - в Черустях, там было плюс 7 градусов.
Девушки у фонтана в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов
2 июля, 07:45
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала