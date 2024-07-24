https://ria.ru/20240724/kholmogory-1961718020.html

Путин поручил повысить пропускную способность М-8 "Холмогоры"

Путин поручил повысить пропускную способность М-8 "Холмогоры" - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил повысить пропускную способность М-8 "Холмогоры"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря принять решения для повышения пропускной способности автодороги М-8 "Холмогоры"... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:31

2024-07-24T14:31

2024-07-24T14:31

авто

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря принять решения для повышения пропускной способности автодороги М-8 "Холмогоры". Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. принять решения, направленные на повышение пропускной способности автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" и приведение этой автомобильной дороги в нормативное состояние, обратив особое внимание на ускорение работ по ее расширению с двух до четырех полос движения на участке км 115 - км 135 и приоритетное приведение в нормативное состояние наиболее загруженных и опасных участков этой автомобильной дороги на участке км 146 - км 202. Срок - 1 декабря 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240213/putin-1927091823.html

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авто, россия, владимир путин, михаил мишустин