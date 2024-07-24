https://ria.ru/20240724/khinshteyn-1961803832.html
Хинштейн рассказал, в каком случае возможно снятие блокировки с Instagram*
Хинштейн рассказал, в каком случае возможно снятие блокировки с Instagram* - РИА Новости, 24.07.2024
Хинштейн рассказал, в каком случае возможно снятие блокировки с Instagram*
Для снятия блокировки с Instagram* платформе нужно исполнять законы РФ, пока никаких шагов в этом направлении не принято, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:36
2024-07-24T19:36
2024-07-24T20:07
технологии
россия
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Для снятия блокировки с Instagram* платформе нужно исполнять законы РФ, пока никаких шагов в этом направлении не принято, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, сообщили РИА Новости ранее в ведомстве."Для снятия блокировки с Instagram* платформе нужно выполнить лишь одно условие - исполнять российское законодательство. Пока никаких шагов к этому со стороны площадки предпринято, к сожалению, не было", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат Антон Горелкин добавил, что "до сих пор не принесены извинения за попытку легализовать призывы убивать российских граждан".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961788826.html
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технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Хинштейн рассказал, в каком случае возможно снятие блокировки с Instagram*
Хинштейн: для снятия блокировки Instagram нужно исполнять законы России